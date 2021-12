El RKI eleva entre alto y moderado el riesgo por ómicron para los inmunizados

Cargando el reproductor....

La incidencia acumulada sigue bajando en Alemania, pero el avance de la variante ómicron ha puesto en alerta al Instituto Robert Koch (RKI) de virología, que ha elevado el riesgo para la población inmunizada sin dosis de refuerzo de "moderado" a "alto" y con refuerzo, a moderado.



"El riesgo de contagio para el grupo de los no vacunados es muy alto, para el grupo de sanados y vacunados con la pauta completa (dos veces) es alto y para el grupo de vacunados con la dosis de refuerzo (tres veces) es moderada", según la más reciente actualización del RKI.



En general, el RKI estima el riesgo para la salud de la población en Alemania por la covid-19 de "muy alto".



Esta estimación se debe a la "aparición y vertiginosa propagación" de la variante ómicron, que según los datos actuales se propaga de forma más rápida y efectiva que las anteriores variantes, agrega.



Según el RKI, esto puede llevar a un "aumento brusco" de los casos de contagio y a una "rápida saturación" del sistema de salud.



La propagación de la variante ómicron es "muy preocupante" y está siendo detectada en Alemania con tendencia creciente de manera adicional a la variante delta.



Es de temer que con un avance de la variante ómicron en Alemania vuelva a aumentar los cuadros graves y las muertes y se llegue a una saturación en las ucis, advierte.



En tanto, la incidencia acumulada en Alemania, donde la variante delta sigue siendo dominante, cayó hasta los 306,4 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, frente a 316 ayer, 375 hace una semana, 372,7 hace un mes, y el pico de 452,4 registrado el pasado 29 de noviembre.



Las autoridades sanitarias notificaron 23.428 nuevas infecciones en 24 horas y 462 muertos con o por covid-19, frente a 30.823 y 473 hace una semana, mientras hay unos 857.400 casos activos.



La tasa acumulada de ingresos en siete días se sitúa en 4,73 por cada 100.000 habitantes y la ocupación en las ucis de pacientes con covid-19 es del 21,0 % de las camas disponibles en las unidades de críticos para la población adulta.



Según datos actualizados hasta el domingo, el 73,3 % de la población (61 millones de personas) había sido vacunado, el 70,3 % (58,4 millones) con la pauta completa, mientras el 31,5 % (26,2 millones) había recibido ya una dosis de recuerdo.



Actualmente 22,2 millones de personas -el 26,7 % de la población- todavía no están vacunadas; 4 millones son menores de cuatro años -el 4,8 %-, para los cuales aún no hay una vacuna.



El Gobierno federal se reúne hoy con los líderes regionales para abordar posibles medidas adicionales de contención ante el avance de la variante ómicron.



Según un borrador filtrado ayer a los medios, está previsto que el canciller, Olaf Scholz, y los jefes de Gobierno regionales acuerden limitar a diez personas a partir del 28 de diciembre los encuentros privados de personas inmunizadas.



De estar presente una persona no inmunizada, los contactos se limitan al núcleo familiar y otras dos personas ajenas a él.



Además, se prevé el cierre de clubes y discotecas a partir del día 28 y la cancelación de grandes eventos en las regiones que registren un número elevado de nuevos contagios.