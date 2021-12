Frost defiende a Boris Johnson, pero pide que se apliquen las "políticas correctas"

Cargando el reproductor....

David Frost, que dimitió el sábado como negociador británico de la etapa pos-Brexit, aseguró este lunes que el primer ministro, Boris Johnson, es el "hombre adecuado" para llevar el país hacia delante "si se aplican" las políticas "correctas".



En declaraciones a la cadena Sky News, Frost defendió hoy el liderazgo del primer ministro, en sus horas más bajas, e insistió en que su dimisión se debe a que mantiene "diferencias políticas" respecto a la dirección que ha tomado el Ejecutivo en ciertas áreas.



"Dejé el Gobierno porque, como creo que es bien sabido, no podía apoyar ciertas políticas, más recientemente respecto a las restricciones por la covid y el Plan B", explicó el exministro.



Frost subrayó que "nunca" ha estado en desacuerdo con Johnson sobre el Brexit, hasta el punto de que se ha mantenido "alineado" con él en este asunto, dijo, "hasta el último día".



Por ello, recalcó que con su dimisión no cuestiona "en absoluto" su posición: "Estoy totalmente seguro de que este país tiene un gran futuro bajo el liderazgo de Boris Johnson si podemos aplicar las políticas correctas".



Al ser preguntado por la posibilidad de que haya más dimisiones en el Ejecutivo si se anuncian más restricciones por la pandemia, Frost evitó pronunciarse y recordó que el "premier" tiene que "tomar decisiones muy difíciles" y "valorarlas muy cuidadosamente".



"No puedo hablar por nadie más, solo puedo decir lo que pienso, que no apoyo políticas coercitivas para la covid", agregó.



En una carta remitida a Johnson, Frost explica que ha decidido salir del Ejecutivo, entre otros motivos, por el denominado Plan B, que establece la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público y tiendas, así como la introducción de certificados covid para entrar en grandes eventos, como discotecas.



Asimismo, manifestó en el texto su descontento por los incrementos de impuestos, en contra de la postura de los conservadores británicos, tradicionalmente partidarios de recortarlos.