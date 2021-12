Una turba mata a un hombre por robar una bandera sij en un templo en la India

Un hombre fue asesinado por un turba en el estado norteño de Punjab después de ingresar este domingo a un templo sij para supuestamente robar la bandera representativa de esta minoría religiosa, horas después de que otro hombre muriese a golpes tras irrumpir en el conocido Templo Dorado de la India.



El hombre fue golpeado hasta la muerte después de que varios vecinos lo viesen entrando en las inmediaciones del templo para robar, según informó el superintendente de Policía en Kapurthala, Harkamalpreet Singh Khakh, en declaraciones recogidas por el canal de noticias NDTV.



Tras ser descubierto, fue detenido por las autoridades indias y golpeado por un grupo sij hasta que fue trasladado a un hospital, donde solo se pudo certificar su muerte.



Los agentes locales aclararon que el hombre entró en las instalaciones del templo con el propósito de robar, y no para cometer un sacrilegio, aunque se ha abierto una investigación para aclarar los hechos.



El suceso tuvo lugar pocas horas después de que otra turba matase a golpes a un hombre que supuestamente irrumpió en el santuario donde se encuentra guardado el libro sagrado del sijismo, el Guru Granth Sahib, en el conocido Templo Dorado de la ciudad norteña de Amritsar, en Punjab.



Ambos incidentes podrían reavivar las tensiones religiosas a la hora de encaminar el futuro de las próximas elecciones legislativas, que se celebrarán en los meses de febrero y marzo del año que viene, ya que una facción del Gobierno de Punjab acusa a la autoridades de no haber abordado a tiempo la problemática de los sacrilegios a templos de minorías.



Sukhbir Singh Badal, presidente del partido opositor regional Shiromani Akali Dal, de corte sij, criticó este domingo la "apatía e inactividad del Gobierno de Punjab" por no tomar acciones contra "un patrón peligroso y doloroso" que está emergiendo "de los repetidos intentos de sacrilegio".



Por su parte, el jefe de Policía de Punjab advirtió en su cuenta de Twitter que "cualquier intento de violar la armonía comunal en el estado será tratado con mano firme", tras conocer los "desafortunados incidentes en Amritsar y Kapurthala".

