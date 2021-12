Rusia defiende el carácter bilateral de las conversaciones sobre seguridad con EEUU

Las conversaciones sobre seguridad estratégica deben llevarse a cabo exclusivamente entre Washington y Moscú, sin la participación de terceros países, declaró hoy el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov.



"Proponemos a Estados Unidos conversaciones sobre una base bilateral. Si integramos a otros países a estas, simplemente las ahogaremos en debates y palabrería", declaró a la agencia rusa TASS el alto diplomático ruso, al comentar declaraciones de la Casa Blanca sobre las posibles consultas con sus aliados occidentales.



Riabkov lamentó que actualmente las relaciones entre Rusia y EEUU estén en una situación inédita y peligrosa.



"Espero que los estadounidenses no subvaloren hasta qué punto todo ha cambiado a peor. Pero por ahora, lamentablemente, no hay signos de que estén dispuestos a abandonar sus patrones", señaló.



El viceministro de Exteriores ruso afirmó que las propuestas presentadas las víspera por Moscú podrían "estabilizar y mejorar" la situación.



"Pero sin ellas, la situación continuará siendo extremadamente compleja y tensa. Nadie debe subestimar la decisión de Moscú de defender sus intereses de seguridad nacional. Nadie debe tomar a la ligera nuestras constataciones del peligro que acarrea lo que sucede", alertó.



No obstante, afirmó que Rusia está dispuesta a buscar compromisos, lo cual ha sido expresado "reiteradamente en los últimos días, tanto en los contactos con los representantes estadounidenses, como por otras líneas".



Señaló que Rusia no comprende cuál es la posición de EEUU ni muchas de sus exigencias.



"Llevamos pidiéndoles ya varios meses que nos escriban sobre papel qué es lo quieren decir. Y ellos no lo hacen. No sé si no están en condiciones de hacerlo o no quieren. Publican las mismas declaraciones, directas y fuertes. Si nos atenemos a lo que dicen en estas declaraciones, no podremos llegar a un acuerdo", dijo.



El alto diplomático subrayó que cuando Rusia pide garantías de seguridad parte de que la respuesta permitirá un avance cardinal a mejor.



Moscú divulgó este viernes los borradores del tratado y el acuerdo que propone a EEUU y la OTAN, respectivamente, para abrir una nueva era de seguridad que ponga fin a la inestabilidad que trajo, según el Kremlin, el fin de la Guerra Fría y la hegemonía en solitario de Washington sobre el globo.



En ellos, Moscú alertó de que el ingreso de Ucrania a la OTAN es una línea roja innegociable, propuso la firma de un nuevo tratado que excluya el emplazamiento de armamento nuclear fuera de las fronteras de Rusia y EEUU y el retorno a sus silos de las armas ya desplegadas antes de la entrada en vigor del documento vinculante que propone.



En una propuesta sin precedentes, ambas partes también se comprometerían a la destrucción de la infraestructura ya existente para ello en el extranjero, además de dejar de efectuar ensayos nucleares e instruir a especialistas civiles y militares de otros países, entre otras propuestas.



EEUU, que recibió las propuestas este miércoles, no tardó en responder que tiene que consultar con sus aliados europeos antes de emitir pronunciarse.

