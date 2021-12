Ómicron podría ser la variante dominante en el mundo en un par de meses

Cargando el reproductor....

La variante ómicron del coronavirus causante de la covid-19 podría llegar a ser dominante en el mundo en cuestión de un par de meses y desplazar a la variante delta, dijo hoy el director ejecutivo de Airifnity, una compañía de análisis de información científica, Ramus Bech Hansen.



"Ómicron va muy rápido y se ha convertido en la variante dominante en algunos países, especialmente en Sudáfrica, y esperamos que se convierta en dominante en el Reino Unido y en otros países en las próximas semana o meses. No es difícil ver una situación en la que en los próximos dos meses ómicron se convierta en dominante en todo el mundo en vista de que ya ha sido detectada en 82 países", señaló.



En una rueda de prensa organizada por la Federación Internacional de Productores Farmacéuticos, Bech Hasen dijo que sigue siendo pronto para responder seriamente a la pregunta que todo el mundo se hace en relación a la eficacia de las vacunas contra esta nueva variante, detectada inicialmente en el sur de África.



"Es muy pronto para decirlo y hay que ser muy cauteloso antes de sacar conclusiones, aunque parecería que las vacunas funcionan menos bien al menos en casos sintomáticos y hay estudios de hace un par de días que muestran una reducción moderada (de la efectividad) en casos de hospitalización y enfermedad grave" comentó durante la presentación de una serie de datos relacionados con la pandemia en el último evento de prensa organizado por el consorcio de farmacéuticas este año.



¿NUEVAS VACUNAS FRENTE A ÓMICRON?



El analista señaló que también han surgido interrogantes sobre si habrá necesidad de una nueva vacuna para protegerse de ómicron y reconoció que si esto ocurre tendría un impacto negativo en la producción actual de las vacunas contra la covid-19, que ha alcanzado un ritmo de 1.400 millones de dosis mensuales.



El director de la Federación de farmacéuticas, Thomas Cueni, dijo que varias compañías que forman parte de esta entidad le han informado de que las vacunas existentes serían muy efectivas contra cuadros severos causados por ómicron.



"No hay certeza de que se necesite una nueva vacuna porque eso impactaría en la capacidad de producción. Aunque se haga muy rápido, sería mejor que no se necesite". reconoció.



A pesar de eso, las farmacéuticas han decidido adelantarse y han empezado a trabajar en versiones de vacunas nuevas especialmente dirigidas a ómicron. Bech Hasen estimó que en este caso los estudios preclínicos tomarían de tres a cuatro meses y cinco meses los ensayos clínicos, lo que implicaría que en septiembre podrían estar listas.



En el caso de vacunas modificadas, "en marzo podría haber una autorización de uso", indicó.



¿PRODUCCIÓN DE 2022 DEPENDERÁ DE ÓMICRON?



El año 2021 terminará con una producción de 11.200 millones de vacunas contra la covid-19 y de acuerdo con las capacidades actuales la misma se acelerará en 2022.



Los datos de Airfinity apuntan a que en la primera mitad del próximo año se producirán 8.670 millones de dosis. No obstante, Bech Hasen aclaró que si la mitad de la capacidad es desviada a una vacuna modificada para ómicron entonces la producción podría caer a 5.000 millones de dosis, de las cuales un 20 % estaría dirigida a contrarrestar la nueva variante.



Cueni dijo que es muy posible que el próximo año salgan al mercado nuevas vacunas contra la covid, lo que aumentaría de forma importante la producción para atender las campañas de la tercera dosis y la demanda de países donde la tasa de vacunación inicial todavía es muy baja.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unos 40 países apenas han vacunado al 10 % de su población y cerca de un centenar han llegado apenas al 40 %.



VARIEDAD DE VACUNAS INVESTIGADAS



Hay unas 41 vacunas que se encuentran en la tercera fase de ensayos clínicos. Entre las numerosas investigaciones que se siguen haciendo en este ámbito hay cuatro vacunas que se investigan para variantes del coronavirus, dos que usan vías de administración distintas a la inyección, trece que podrían guardarse en una nevera y una que incluso podría conservarse a temperatura ambiente.



Asimismo, se están estudiando vacunas combinadas que protejan al mismo tiempo contra la covid, la gripe y otras enfermedades respiratorias.