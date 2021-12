La OTAN advierte a Rusia de "consecuencias masivas" si ataca a Ucrania

Cargando el reproductor....

La OTAN aseguró este jueves que "una nueva agresión contra Ucrania tendrá consecuencias masivas y acarreará un alto precio".



En un comunicado publicado esta noche, los países de la Alianza Atlántica aseguraron que están "gravemente preocupados por la sustancial concentración militar rusa, no provocada e injustificada en las fronteras de Ucrania" e hicieron un llamamiento a Rusia para una "desescalada inmediata" de la tensión con Kiev.



Los aliados incidieron en su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y pidieron a Moscú que "retire" sus fuerzas en ese país.



Aseguraron también que la relación de la OTAN con Kiev "es una cuestión que atañe solo a Ucrania y los 30 aliados" y respaldaron el derecho de todos los países "a decidir su propio futuro y su política exterior, libre de interferencias externas", en referencia a las demandas del Kremlin para que su exrepública no se una a la Alianza.



"Rechazamos cualquier intento de dividir la seguridad de la Alianza", incidieron los miembros de la OTAN.



La organización militar dijo que está analizando "seriamente" las implicaciones que tiene para la Alianza la actual situación y aseguró que "siempre responderá de forma decidida" y llevará a cabo "todas las medidas necesarias" para garantizar la seguridad y la defensa de todos sus miembros.



Una reacción que "coordinará estrechamente" con actores relevantes como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y organizaciones internacionales como la Unión Europea.



No obstante, instaron a Rusia a "seguir los canales diplomáticos" y cumplir sus compromisos internacionales sobre "transparencia de las actividades militares".



En este sentido reiteraron su voluntad para mantener un "diálogo significativo" con Rusia y volvieron a invitar e Moscú a una reunión entre el Consejo OTAN-Rusia "en un futuro próximo".



La OTAN dijo "ser consciente" de las "recientes" propuestas del Kremlin par la seguridad en Europa y manifestó que cualquier diálogo con el Kremlin tendrá que basarse en la "reciprocidad" y deberá "abordar las preocupaciones de la OTAN sobre las acciones de Rusia".