Los Líderes de la UE apoyan negociar con Rusia sobre Ucrania pero avisan de sanciones

Cargando el reproductor....

Los líderes de la Unión Europea (UE) dieron un espaldarazo este jueves a la negociación entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Francia y Alemania, para rebajar la tensión en su frontera, pero avisaron de que ante cualquier nueva agresión rusa estarán preparados para sancionar a Moscú.



“Quisiéramos tener una buena relación con Rusia, pero esto depende mucho de Moscú. Si Rusia hace un movimiento en Ucrania la UE podría sancionar, lo que tendría un coste enorme”, resumió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa al término del Consejo Europeo en el que los Veintisiete volvieron a manifestar su preocupación por el aumento de tropas rusas junto a la frontera ucraniana.



En las conclusiones que aprobaron en su cumbre, los líderes aseguran que “cualquier nueva agresión militar contra Ucrania tendrá consecuencias masivas y un coste severo en respuesta, incluidas medidas restrictivas coordinadas con socios”.



Un lenguaje muy similar al utilizado por la OTAN en un comunicado publicado prácticamente al mismo tiempo, en el que la Alianza Atlántica avisa de que un ataque a Ucrania tendrá “consecuencias masivas y acarreará un alto precio”, y en el que confirma estar coordinándose con actores internacionales como la UE.



Von der Leyen recordó que la CE viene trabajando desde hace un cierto tiempo en “posibles opciones y medidas restrictivas”, y apuntó que en los últimos meses “la situación ha ido evolucionado y ha sido necesario establecer una coordinación con otros socios, por ejemplo Estados Unidos”.



“En caso de que realicen una agresión estamos preparados”, subrayó.



FORMATO DE NORMANDÍA



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, se reunieron el miércoles con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de una cumbre entre la UE y cinco ex repúblicas soviéticas, para tantear la posibilidad de relanzar el marco de negociación de motor franco-alemán conocido como “formato de Normandía”, en el que Rusia y Ucrania pueden hablar directamente.



Hoy, el Consejo Europeo añadió una mención explícita a ese formato en sus conclusiones, animando los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución.



“Queremos revitalizar el formato de Normandía para ayudar a reconducir la situación. No será fácil, no debemos llevarnos a engaño y por eso también tenemos que usar un lenguaje claro respecto a la integridad de las fronteras”, indicó Scholz en una rueda de prensa sobre el marco de negociación que puso en marcha su predecesora, Angela Merkel.



Macron, que compareció junto a Scholz ante la prensa, explicó que su estrategia “se basa en múltiples frentes”.



“Lo primero y más importante, apostamos por el enfoque de la desescalada”, dijo, y aludió a la reciente conversación directa sobre la crisis ucraniana mantenida por el presidente estadounidense, Joe Biden, con su homólogo ruso, Vladímir Putin.



En segundo lugar, Macron indicó que “también se trata de comprometerse con Rusia, implicarla en el único formato disponible para resolver el asunto ucraniano, y no es otro que el formato de Normandía”.



Macron también indicó que hoy decidieron prorrogar otros seis meses las sanciones económicas impuestas a Moscú por la anexión ilegal de Crimea en 2014.



BIELORRUSIA



Los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios también se refirieron a Bielorrusia en sus conclusiones.



Condenaron "enérgicamente" la instrumentalización de migrantes y refugiados por parte del régimen del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, y "la crisis humanitaria que ha creado".



Dejaron claro que la UE continuará "contrarrestando" el "ataque híbrido" lanzado por Bielorrusia con una "respuesta decidida", abordando todas las dimensiones de la crisis de acuerdo con la legislación de la UE y las obligaciones internacionales, incluidos los derechos fundamentales.



MIRADA A ÁFRICA



Los líderes también se refirieron a la vecindad sur, y ahí confirmaron su determinación de renovar y reforzar los lazos con los países de la ribera sur del Mediterráneo para “abordar desafíos comunes y aprovechar las oportunidades compartidas”.



También hicieron alusión a los preparativos de la cumbre con la Unión Africana que se celebrará los próximos 17 y 18 de febrero, que buscará “establecer una ambiciosa alianza con África orientada al futuro” que pueda “construir un espacio de prosperidad y estabilidad respaldado por un paquete de inversión transformacional”, dijeron.



Por lo que respecta a la crisis en Etiopía, el Consejo Europeo afirmó que “sigue de cerca” la situación y “apoya plenamente” los esfuerzos de mediación del alto representante de la Unión Africana para el Cuerno de África, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.



En concreto, los líderes comunitarios pidieron un alto el fuego “incondicional” e instaron a todas las partes a entablar un diálogo nacional “inclusivo y transparente”.



“Garantizar la protección de los civiles y proporcionar acceso humanitario sin trabas siguen siendo prioridades clave”, concluyeron.