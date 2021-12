Los líderes de la UE avisan de posibles sanciones a Rusia al iniciar la cumbre

Los líderes de la Unión Europea advirtieron hoy de posibles sanciones políticas y económicas a Rusia si agrede a Ucrania en el comienzo de una cumbre europea en la que se abordará el refuerzo militar ruso en su frontera con ese país.



Además, en la reunión de los Veintisiete se tratará el envío de migrantes por parte de Bielorrusia hacia territorio comunitario, que consideran un ataque híbrido.



Los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios también abordarán durante su última reunión del año el avance de la variante ómicron y la coordinación de las restricciones para frenarla, así como el aumento de los precios de la energía en el continente y la situación económica en la eurozona



El primer ministro letón, Krisjanis Karins, consideró que la UE "debe estudiar un amplio abanico de sanciones" con el fin de disuadir a Rusia de agredir a Ucrania, algo que "ahora podría obtenerse mejor con claras y dolorosas sanciones económicas a Rusia si prosigue la escalada".



En declaraciones al llegar al encuentro, Karins abogó por incluir entre las posibles sanciones no abrir el gasoducto Norstream 2, que une Rusia directamente con Alemania sin pasar por Ucrania, puesto que Moscú lo está usando "como chantaje contra la UE" y para "hacer daño al gobierno ucraniano".



En la misma línea, el primer ministro lituano, Gitanas Nauseda, dijo que la UE tiene "suficientes herramientas" para disuadir a Rusia de una agresión, empezando por "sanciones económicas y sectoriales", y debe hacer "todo lo que esté en su mano" para evitar el "peor escenario" de una intervención militar en Ucrania, "que desafortunadamente no podemos excluir".



La región báltica, dijo, afronta su situación más "peligrosa" en los últimos 30 años, también por la actuación del régimen de Alexandr Lukashenko.



Por su parte, el primer ministro esloveno, Janez Jansa, dijo que podría haber "canales abiertos para negociaciones serias en los próximos días quizás en el formato de Normandía", que reúne a Ucrania y Rusia con Francia y Alemania como mediadores, pero que si la diplomacia no funciona las sanciones "están sobre la mesa".



No se espera, sin embargo, que los líderes acuerden en la reunión de este jueves sanciones concretas, en las que los autoridades comunitarias llevan semanas trabajando para tenerlas listas si llega el momento de utilizarlas.



El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo que se prepara un "amplio paquete" de sanciones que se debatirá hoy con los líderes y reiteró que "cualquier acción agresiva tendrá un mayor precio político y económico" para Rusia.



Los líderes también abordarán la coordinación de las medidas de contención ante el avance de la variante ómicron en vísperas de la Navidad, que ya ha llevado a Italia a decidir unilateralmente solicitar test PCR negativo a los ciudadanos de la UE que quieran viajar a su territorio aunque estén vacunados.



"Lo que sabemos sobre ómicron es bastante preocupante", dijo el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, quien subrayó que la respuesta ahora es la "aceleración" de la vacunación y, en particular, la administración de dosis de refuerzo".



"Si necesitamos tomar medidas adicionales sobre pruebas adicionales creo que solo tienen que ser aplicadas en navidades para que ganemos tiempo adicional para dar dosis de refuerzo a toda la gente que podamos", dijo a su llegada a la reunión.



También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró que "la clave" ante la subida de la incidencia del virus es "seguir con la vacunación" y "continuar con las dosis de refuerzo que necesitamos todas las generaciones para seguir estando inmunizados".



"Esa va a ser la posición que mantenga el Gobierno de España. También de reconocimiento del trabajo que están haciendo países africanos en la secuenciación, en la transparencia, en compartir esa información con el resto de la comunidad internacional ante las nuevas variantes como puedas ser ómicron."



De especial interés para España será el debate sobre el aumento de los precios de la energía, después de que la Comisión Europea abriese ayer la puerta a las compras conjuntas de gas en situaciones de emergencia.



Sánchez consideró que "es una buena noticia, pero es insuficiente" y subrayó que es "fundamental que la UE tome medidas, y que las tome de manera mucho más internas y mucho más rápidas".

