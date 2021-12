Un tribunal sudafricano declara ilegal la condicional del expresidente Zuma

Cargando el reproductor....

Un tribunal sudafricano dictó este miércoles que la libertad condicional otorgada en septiembre pasado al expresidente Jacob Zuma (2009-2018) por motivos médicos es "ilegal" y que el exmandatario debería volver a ingresar en prisión para cumplir la pena que se le impuso por desacato judicial.



La decisión, que es apelable, fue emitida por el Tribunal Superior de Gauteng Norte, con sede en la ciudad de Pretoria.



"Se declara que el tiempo que estuvo fuera de la cárcel en libertad condicional médica no deberá contarse para el cumplimiento de la sentencia de 15 meses impuesta por el Tribunal Constitucional", detalla el veredicto.



El juez Elias Matojane consideró que la decisión del comisario nacional de Servicios Penitenciarios, Arthur Fraser -quien ya había reconocido públicamente que la medida no la habían recomendado los médicos- fue un "ejercicio ilegal de poder público que socava" las órdenes del máximo tribunal sudafricano.



La validez de la salida de prisión de Zuma se revisó porque el principal partido de la oposición de Sudáfrica, la Alianza Democrática (AD), y otras instituciones (como el grupo de presión afrikáner AfriForum) denunciaron dicha decisión ante la Justicia.



En una vista celebrada el pasado noviembre, el principal argumento contra el otorgamiento de la condicional médica fue que no se cumplían ninguno de los requisitos previstos para este derecho especial, como que el preso esté en situación terminal o incapacitado.



Zuma, de 79 años, ingresó en prisión el pasado 7 de julio para cumplir una condena por desacato judicial que le había impuesto unos días antes el Tribunal Constitucional sudafricano.



La pena correspondía a un desacato judicial cometido por el ex jefe de Estado al haberse negado repetidamente a cumplir citaciones judiciales obligatorias para declarar en el marco de las investigaciones sobre la presunta extensa corrupción que tuvo lugar durante sus mandatos (2009-2018).



Sólo unos días después se desataron en Sudáfrica disturbios y saqueos masivos que, si bien empezaron como protestas en apoyo al expresidente, degeneraron rápidamente en una oleada de violencia general espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.



El pasado 5 de septiembre, pese a llevar sólo unos dos meses de cárcel cumplidos, al expresidente se le otorgó la libertad condicional por motivos de salud.



La naturaleza exacta de los problemas médicos de Zuma se ha mantenido confidencial, pero las autoridades penitenciarias confirmaron entonces que el 14 de agosto se había sometido a una cirugía y que tenía programadas otras operaciones para días posteriores.



Desde su salida de la cárcel, el exmandatario tuvo algunas apariciones públicas y la semana pasada lanzó un libro ("Jacob Zuma Speaks") con cuyos ingresos planeaba pagar sus elevados gastos legales.



Además de las investigaciones sobre la presunta trama corrupta desarrollada durante su mandato y conocida en Sudáfrica como la "Captura del Estado", Zuma tiene actualmente en curso un juicio en relación a presuntos sobornos recibidos gracias a un acuerdo armamentístico de finales de los años 90.



El expresidente y sus simpatizantes, sin embargo, achacan todas las acusaciones a una persecución en su contra por motivos políticos.