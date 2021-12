La Eurocámara sanciona a seis eurodiputados por negarse a mostrar pase covid

El Parlamento Europeo decidió este miércoles retirar las dietas e imponer amonestaciones a un grupo de seis eurodiputados que se negaron a mostrar el certificado covid para acceder a la sede parlamentaria, algo obligatorio desde principios de noviembre.



El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, anunció las sanciones al comienzo de la sesión plenaria de este miércoles en Estrasburgo y señaló que para decidirlas se han tenido en cuenta la "naturaleza constante" de la infracción y el daño a la reputación del Parlamento, así como las alegaciones que han presentado los afectados.



La mayor sanción se le impuso al conservador rumano Cristian Terhes, que pierde el derecho a dietas durante siete días, mientras que la alemana de ultraderecha Christine Anderson, el lituano de los Verdes Stasys Jakeliunas y el croata no inscrito Mislav Kolakusic pierden el derecho a dietas durante dos días.



Los irlandeses de la Izquierda Clare Daly y Mike Wallace, por su parte, han recibido una amonestación.



"Infringir las normas relativas al certificado covid requerido para entrar en el Parlamento es un gesto grave, no solo porque es una infracción de las normas que nos hemos dado nosotros mismos sino porque pone en riesgo la salud de todos", advirtió Sassoli al inicio del pleno.



Varios de los diputados sancionados se habían opuesto abiertamente al requisito de mostrar el certificado covid para acceder al Parlamento desde antes de la entrada en vigor de esta norma en noviembre, ya que alegan que vulnera el derecho a ejercer el mandato libremente de los miembros del Parlamento.



La Eurocámara decidió aplicar esta norma con vistas al retorno a la normalidad de la actividad parlamentaria (en situaciones como los votos presenciales en el hemiciclo, suspendidos durante la pandemia, no se puede garantizar la distancia de seguridad) y por la gran cantidad de gente de diferentes países, con dispares tasas de vacunación, que recorre a diario sus pasillos tras haber viajado en otras regiones.

TE RECOMENDAMOS