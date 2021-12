Hasta 14 meses cárcel a empresario prensa y activistas por vigilia Tiananmen

El empresario Jimmy Lai, fundador del desaparecido diario opositor Apple Daily, y otros siete activistas prodemocráticos hongkoneses fueron hoy condenados hasta 14 meses de cárcel por organizar o participar en una vigilia no autorizada para rememorar la matanza de Tiananmen.



Lai, ya en prisión desde hace varios meses por organizar otras protestas o tomar parte en ellas, recibió una sentencia de 13 meses de cárcel por incitar a otros a participar en la vigilia de 2020, que fue vetada por la Policía al alegar que iba en contra de las medidas de prevención contra la covid.



Por otra parte, el abogado Chow Hang-tung fue condenado a 12 meses bajo la misma acusación, mientras que la activista Gwyneth Ho fue condenada a seis meses por participar en el evento a sabiendas de que estaba prohibido.



Además de Lai, Chow y Ho, otros cinco activistas fueron también condenados hoy a entre cuatro meses y 14 meses de prisión.



La jueza Amanda Woodcock afirmó hoy que no tuvo en cuenta la postura política de los acusados sino "la grave amenaza que representó para la salud pública" el evento conmemorativo.



Anteriormente, otros 16 políticos y activistas fueron también sentenciados a entre seis y diez meses de cárcel por su papel en la vigilia del año pasado, que este 2021 no se celebró.



Entre los ya condenados figuran activistas como Joshua Wong, uno de los rostros más conocidos de las protestas que azotaron Hong Kong en 2019 para pedir mecanismos más democráticos para la ciudad y que en ocasiones se tornaron violentas.



Entre 1990 y 2019, la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China (HKA) organizó anualmente vigilias en recuerdo de la masacre de Tiananmen del 4 de junio de 1989, en la que el Gobierno chino usó al Ejército para zanjar violentamente semanas de manifestaciones multitudinarias en favor de la apertura política y en contra de la corrupción.



Según la jueza hongkonesa, los acusados "ignoraron y menospreciaron una crisis de salud pública" y consideraron "de forma errónea y arrogante" que unirse a la vigilia era más importante.



En una carta leída en el tribunal antes de conocerse la sentencia, Lai señaló que no entendía cuál es el crimen de "conmemorar a los que murieron debido a una injusticia".



Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) expresaron la semana pasada que condenar a los activistas es una muestra de "los esfuerzos extremos de las autoridades hongkoneses para abusar de las leyes y presentar cargos falsos contra activistas".



"Las autoridades consideran que la vigilia era 'ilegal' porque la Policía no la aprobó, pero una reunión pacífica no necesita tal autorización. La gente debería tener la libertad de recordar pacíficamente a las víctimas de Tiananmen. Procesar a quienes lo hacen supone un ataque feroz al derecho a la libertad de expresión y al de reunión", afirmó AI en un comunicado.

