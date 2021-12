Hungría comenzará vacunar a menores de entre 5 y 11 años el 15 de diciembre

Hungría comenzará a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años el próximo 15 de diciembre, anunció hoy el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, agregando que no hay otra solución contra la covid que las vacunas.



"Los más inteligentes del mundo han determinado que no causamos daños a nuestros hijos (con las vacunas), hay que vacunarlos", aseguró Orbán.



"Si no nos vacunamos habrá una Navidad pequeña y si nos vacunamos una grande", enfatizó el primer ministro en su semanal declaración a la radio pública Kossuth.



El programa de inmunización de Hungría se ha estancado y actualmente solo el 63 % de la población de 9,7 millones de Hungría ha recibido la pauta completa de alguno de los fármacos autorizados en el país, que incluye la vacunas de Rusia y China, no aprobada por la UE.



El 30% de la población ha recibido la tercera dosis de algunos de los fármacos.



La propagación del coronavirus empezó a frenarse en el país centroeuropeo y en las últimas 24 horas se han confirmado 6.884 nuevos casos y 166 muertes por la covid, frente a los datos de la semana pasada que superaban los 10.000 y 200, respectivamente.



Hasta el momento en Hungría no se ha detectado la presencia de la variante ómicron, de alta patogenidad.

