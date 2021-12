China amenaza con represalias a quienes se unan al boicot contra Pekín 2022

China amenazó hoy con represalias a quienes se unan al boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 comenzado esta semana por Estados Unidos y al que hasta el momento se han sumado Australia, Canadá y Reino Unido.



"El deporte no tiene nada que ver con la política. Los Juegos Olímpicos de Invierno no es lugar para el postureo político. Quienes se han unido a este error (en referencia al boicot) van a tener que pagar un precio por ello", afirmó hoy el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.



Según el portavoz chino, los países mencionados deben "demostrar "espíritu olímpico en lugar de socavar la causa olímpica".



El miércoles, Gran Bretaña y Canadá anunciaron que se unen al boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 por lo que consideran violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades chinas.



El boicot de estos países es diplomático, con lo que sí enviarán atletas al evento, que se celebra entre el 4 y el 20 de febrero en la capital china.



Nueva Zelanda dijo el martes que tampoco enviará ninguna representación diplomática a los Juegos, aunque justificó su decisión por razones de seguridad sanitaria como consecuencia de la pandemia de la covid-19.



El portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, comenzó el lunes el boicot al anunciar que el Gobierno estadounidense no enviará ninguna representación diplomática ni oficial a los Juegos por "el genocidio y los crímenes contra la humanidad que persisten en (la región noroccidental china de) Xinjiang, así como otros abusos de derechos humanos" en China.



China condenó el martes con dureza la decisión de Estados Unidos y le advirtió de que "pagará un precio" por ello.



Entretanto, el Comité Olímpico Internacional (COI) afirmó el martes que "entiende y respeta" la decisión tomada por Estados Unidos pero agregó que su primer objetivo es que estén presentes en competición "los mejores deportistas del mundo".

