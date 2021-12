Rusia bloquea la red TOR en el país con el argumento de una sentencia de 2017

El regulador ruso de comunicaciones, Roskomnadzor, alegando una sentencia de 2017, ha bloqueado la página en Rusia de la red TOR, que permite a los usuarios establecer una conexión anónima y navegar e intercambiar información en internet sin comprometer su privacidad, además de evitar la censura.



"En base a una decisión judicial la dirección https://www.torproject.org fue incluida en el Registro Unificado de Información Prohibida", señaló el regulador a la agencia Interfax.



La razón de esta medida fue la publicación en el sitio de información que asegura el funcionamiento de los medios que ofrecen acceso a contenido ilegal, añadió.



Pese a que la sentencia, atribuida a un tribunal de distrito de Sarátov, a más de 800 kilómetros de Moscú, hasta ahora la página no había sido bloqueada.



Según Interfax, el pasado día 3, los expertos que monitorean bloqueos en internet informaron de que varios proveedores rusos habían restringido el acceso a varios nodos de la red TOR.



De acuerdo con los desarrolladores de la red, el bloqueo comenzó el 1 de diciembre.



En su blog, al que ya no se puede acceder, TOR señaló que Rusia es el segundo país del mundo por número de usuarios de la red, ya que más de 300.000 personas la utilizan en Rusia todos los días.



El bloqueo de TOR no es el primer paso que da Rusia para censurar internet.



En septiembre pasado Roskomnadzor bloqueó también varios servicios de VPN, (VPN Hola!, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, VyprVPN, Nord VPN, Speedify VPN e IPVanish VPN), programas antifiltros de internet que se usan habitualmente por internautas para burlar la prohibición de acceso a algunas páginas y redes sociales.



Además la semana pasada amenazó con vetar otros seis servicios VPN: Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon y PrivateTunnel.



Las empresas y las organizaciones que usan las VPN con el fin de garantizar sus procesos tecnológicos están incluidas en una lista especial para evitar su bloqueo.



El diario The Moscow Times recuerda además que el gigante tecnológico Apple bloqueó la función iCloud Private Relay, que permite conectarte a cualquier red y navegar con Safri de forma más segura y privada.



El regulador ruso libra además una batalla con las grandes tecnológicas como Facebook, Google, Telegram, TikTok o Twitter, a los que ha impuesto cuantiosas multas por no retirar o solo retirar parcialmente "información prohibida".



La ley rusa les obliga a eliminar no solo contenido referente a la incitación a menores al suicidio, pornografía infantil, consumo de drogas.



Roskomnadzor también les exige borrar en sus sitios llamamientos a participar en protestas no autorizadas, como las que hubo a principios de año en apoyo al encarcelado líder opositor Alexéi Navalni, o las aplicaciones de la red de oficinas y del Fondo de Lucha contra la Corrupción del activista anticorrupción, porque fueron declarados extremistas por la Justicia.



A esto se suman otras normas, como las que obligan a las redes sociales y servicios digitales a guardar la información de los rusos en servidores ubicados en Rusia.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó además en julio de este año una ley que obliga a los gigantes tecnológicos extranjeros a abrir oficinas de representación en el país si no quieren sufrir sanciones o bloqueos.

