Hungría destruye el 10% de las dosis de la vacuna rusa por haber cadudado

Hungría ha destruido 200.000 dosis caducadas, el 10 % de todas las que compró, de la vacuna rusa contra la covid-19 Sputnik V, un medicamento no autorizado ni por la Unión Europea (UE) ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Hungría ha sido el único país comunitario que ha usado en masa esta vacuna, así como la china Sinopharm, dentro de la campaña de vacunación, además de las cuatro aprobadas hasta ahora por la UE: las de Pfizer, Moderna, Astra Zeneca y Janssen.



Las 1,8 millones de dosis de Sputnik empleadas suponen el 14 % de todas las inoculadas, mientras que de la china se han inyectado 2 millones, otro 15 %.



Según informa la televisión privada Rtl Klub, el Gobierno ha reconocido que las vacunas destruidas han sobrepasado los seis meses de fecha de caducidad.



Eslovaquia sólo usó 40.000 dosis de la vacuna rusa, pero finalmente descartó seguir inyectándola, y otros países como Austria, Croacia o República Checa especularon con adquirirla pero sin llegar a hacerlo.



El Gobierno húngaro ha señalado que no tiene previsto comprar más vacunas rusas o chinas.



El índice de vacunación completa está estancado en Hungría en el 63,5% de los 9,7 millones de habitantes y sólo el 29 % de la población ha recibido una dosis de refuerzo.



Los húngaros vacunados con la Sputnik pueden viajar a muy pocos países comunitarios, ya que el fármaco no cuenta con la autorización de la UE y no se reconoce en el pasaporte covid.



La vacuna rusa está autorizada en más de 70 países y tiene una eficacia del 97,6 %.

