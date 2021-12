Biden promete acelerar la donación de vacunas a otros países ante Ómicron

El presidente estadounidense, Joe Biden, se comprometió este jueves a acelerar la donación a otros países de vacunas contra la covid-19 ante la expansión de la variante ómicron, de la que ya se han detectado dos casos en Estados Unidos.



En un discurso en el que explicó su estrategia para hacer frente a la pandemia este invierno, Biden prometió que su Gobierno entregará 200 millones de dosis más a otros países en los próximos 100 días, es decir, hasta mediados de marzo.



"Eso nos situará en camino de entregar más de 1.200 millones de dosis para el resto del mundo (desde el comienzo de la pandemia)", aseguró Biden en un discurso desde la sede de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, en inglés).



Hasta ahora, Estados Unidos ha donado más de 275 millones de dosis de las vacunas contra la covid-19 a 110 países, incluidas 94 millones de dosis a naciones de África, según la Casa Blanca.



No obstante, el Gobierno de Biden se ha asegurado de reservarse dosis más que de sobra para vacunar a su propia población, que no termina de superar el escepticismo sobre las vacunas: solo el 59 % de los estadounidenses están inmunizados con la pauta completa, y el 21 % con una dosis de refuerzo.



El mandatario recalcó que siempre se asegurará que los estadounidenses "están protegidos" antes de ayudar a otros países, pero opinó que donar vacunas no solo es "una obligación moral", sino que sirve para detener la proliferación de nuevas variantes que podrían llegar a su país.



"Estados Unidos está haciendo su parte, y haremos más. Pero esta es una pandemia global y necesitamos combatirla juntos. Y eso incluye ayudar a países que no son particularmente amistosos con nosotros", afirmó Biden, cuyo Gobierno ha enviado, por ejemplo, vacunas a Nicaragua, pese a las tensiones políticas.



Biden agradeció a Sudáfrica que notificara "rápidamente" al mundo de la aparición de la variante ómicron, al asegurar que hay que "alentar y aplaudir" ese tipo de transparencia que permite contener la pandemia.



El mandatario también reiteró que Estados Unidos exigirá a partir del próximo lunes a todos los viajeros que se trasladen a su territorio que presenten un test negativo de coronavirus en las 24 horas anteriores a su vuelo, independientemente de su estado de vacunación o país de salida, ante la nueva variante ómicron.



Después de detectar el miércoles en California el primer caso confirmado de variante ómicron en Estados Unidos, un individuo que había viajado a Sudáfrica; las autoridades de Minesota anunciaron este jueves un segundo contagio de esa cepa.



Se trata de un residente de Minnesota que había viajado a la ciudad de Nueva York para asistir a la convención Anime NYC 2021, a la que asistieron 53.000 personas entre el 19 y 21 de noviembre, que estaba vacunado y que desarrolló "síntomas leves" de covid-19 que ya se han resuelto.

