La clínica rusa Ómicron quiere prohibir el uso del nombre para la nueva variante covid

El fundador de la red de clínicas oftalmológicas rusas Ómicron, Alexandr Padar, quiere prohibir que la Organización Mundial de la Salud (OMS) use ese nombre para designar a la nueva variante del coronavirus, informó este jueves la emisora rusa Govorit Moskva.



"Ese nombre es una marca registrada (...), su asociación con la nueva variante de la covid-19 daña nuestra reputación empresarial", aseguró Padar.



Si alguien muere de ómicron, añadió, "a duras penas sus familiares o amigos querrían ir a una clínica con ese nombre".



El empresario planea demandar a la OMS, indica la emisora rusa.



El primer centro Ómicron fue abierto en la ciudad siberiana de Novokuznetsk en 2015. En la actualidad la clínica rusa cuenta con once filiales.



La variante ómicron, también identificada como B.1.1.529, fue notificada por Sudáfrica y calificada de "preocupante" por la OMS en noviembre.



En Rusia hasta el momento no se ha detectado ningún caso de ómicron. No obstante, las autoridades afirmaron que es solo cuestión de tiempo que la nueva variante llegue a este país, donde prácticamente la totalidad de los casos de covid-19 se deben ahora a la variante delta.

