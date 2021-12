Austria da pasos para imponer la vacunación obligatoria

El Gobierno austríaco insistió hoy en su plan de imponer la vacunación obligatoria como única alternativa para combatir la pandemia, una medida que, según algunos medios, incluiría multas de hasta 7.200 euros a quien no la cumpla.



El Ejecutivo, formado por el Partido Popular y Los Verdes, adelantó hoy que pretende presentar el proyecto de ley la semana que viene, para que en un plazo de un mes sea aprobado por el Parlamento y pueda entrar en vigor en febrero.



"La vacunación obligatoria viene seguro", aseguró el ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang Mückstein, quien afirmó que "no hay alternativa" a esta medida y pidió a la población que se vacune sin esperar a que entre en vigor.



Antes deberán aclararse cuestiones claves, como la edad mínima a partir de la cual regirá la obligatoriedad, cuántas dosis de una vacuna se exigirán, si la validez de la ley estará limitada a un periodo concreto, y qué penas afrontarán quienes no la cumplan.



Según algunos expertos en derecho constitucional, la medida podría quedar obsoleta si la tasa de vacunación alcanza un nivel que se considere seguro, ya que la medida perdería el requisito de "proporcionalidad".



El diario vienés "Die Presse" aseguró hoy que hay un "borrador de una propuesta" que prevé multas de hasta 7.200 euros para quien no se vacune, aunque el Gobierno no quiso hoy confirmar esa cantidad.



La ministra para la Constitución, la conservadora Karoline Edstadler, sí admitió hoy que la obligación de vacunarse supone una intromisión en los derechos fundamentales, pero resaltó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha respaldado en determinadas situaciones.



Mientras que algunos países europeos ya han adoptado la vacuna obligatoria para los empleados de ciertos sectores, como el de Sanidad, Austria es el único hasta ahora en anunciar una obligatoriedad general.



El país se encuentra desde hace una semana en confinamiento, con la gastronomía, hoteles, museos, gimnasios y negocios no esenciales cerrados, en un intento de aliviar la carga en los hospitales en actual oleada de la pandemia.



Los expertos atribuyen la mala situación epidemiológica del país, que en noviembre encadenó varios récords absolutos de contagios, en gran parte a que sólo el 66 % de la población ha recibido la pauta completa de vacunación.

