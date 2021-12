Zelenski dice no podrá parar conflicto sin negociaciones directas con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que sin una negociación directa con Rusia no podrá detener el conflicto en el este del país, donde se enfrentan desde 2014 los separatistas apoyados por Moscú y el Ejército ucraniano.



"Sin nuestro Ejército no podremos parar la guerra. Y no podremos parar la guerra sin negociaciones directas con Rusia", señaló durante su mensaje anual a la Rada Suprema (Parlamento).



"Necesitamos hablar (con Rusia), sabiendo que tenemos un Ejército fuerte y poderoso, y no tener miedo a decirnos la verdad", señaló.



Zelenski aseguró que "no tiene miedo a conversaciones directas con ellos", en alusión a los rusos.



"Cerremos este tema, este es nuestro país y tenemos que luchar por nuestros territorios lo mejor que podamos", agregó.



El mandatario ucraniano recordó que han pasado siete años desde que Rusia se anexionó la península de Crimea y comenzó la guerra en el Donbás, en el este del país.



También señaló que los ucranianos saben qué países europeos apoyan a Ucrania y cuáles "solo fingen apoyar el país y su independencia".

