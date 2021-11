La OTAN entrena sus fuerzas en Letonia mientras la tensión con Rusia continúa

La OTAN pone a prueba sus fuerzas estos días con el desarrollo del ejercicio militar “Winter Shield 2021” (Escudo de Invierno 2021) en Letonia, donde la Alianza tiene desplegado un batallón desde 2017 como instrumento de disuasión frente a Rusia, país con el que la tensión se mantiene tras una nueva concentración militar de Moscú junto a la frontera ucraniana.



En el ejercicio, que se desarrolla entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre en torno a la base militar letona de Adazi, participan efectivos de Letonia, Lituania y Estados Unidos, así como miembros del batallón de la OTAN desplegado en Letonia, que lidera Canadá e incluye a soldados del ejército español y de otros ocho países.



De hecho, en las actividades de este lunes tuvieron una presencia destacada tanto las fuerzas letonas como españolas.



“Lo que estamos realizando es una defensa, junto con la primera compañía letona, en la cual hacemos inicialmente una desarticulación del enemigo, con unas destrucciones, combinación de fuego, movimiento, apoyos de fuegos…”, explica a Efe el capitán de infantería José Francisco Espejo Fernández.



Añade que después se produce una retirada “bajo presión” y se inicia “una fase de retardo por dos ejes”, y posteriormente se adoptan “posiciones de bloqueo para favorecer el contraataque posterior”.



El Ministerio de Defensa letón precisa en un comunicado que el objetivo de “Escudo de Invierno W2021” es “entrenar y mejorar las capacidades de combate de las unidades y la cooperación e interoperabilidad de las fuerzas armadas para asegurar la protección de la región báltica”.



Entre las tareas de "Escudo de Invierno 2021” figuran “desarrollar habilidades para superar obstáculos, incluidos ríos y campos de minas, evacuación de víctimas, realizar maniobras defensivas, así como coordinar el fuego indirecto y el apoyo aéreo cercano”, enumera el ministerio letón.



Pese a la tensión de la OTAN con Rusia, el comandante letón Guntis Tauriņš asegura que para el ejercicio “no se piensa en los rusos”, sino que se entrena a los soldados “para estar preparados para todo”.



El ejercicio incluye el lanzamiento de obuses y morteros, y también se utilizan lanzagranadas, ametralladoras o armas pequeñas de apoyo.



“Los ejercicios siempre son importantes porque es un modo de entrenar nuestras fuerzas, de asegurar que fuerzas y tropas de diferentes naciones pueden operar juntas”, declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante un encuentro con medios, incluida la agencia Efe, en la base militar de Adazi.



Destacó que la “fortaleza” de la Alianza es que la componen treinta países, si bien admitió que “siempre es un desafío tener tantas naciones trabajando juntas”.



“Pero hemos demostrado que podemos hacer eso”, constató, y agregó que los ejercicios sirven para asegurar “la interoperabilidad, la preparación de nuestras tropas”.



El ejercicio tiene lugar en un momento de creciente tensión entre la OTAN y Moscú por una nueva concentración militar de Rusia junto a Ucrania, que no forma parte de la Alianza.



Aun así, Stoltenberg recalcó que no se ve “ninguna amenaza inminente” contra miembros de la OTAN, pese a una Rusia “más asertiva” y que ha estado “dispuesta a usar la fuerza militar contra vecinos”, y mencionó los casos de Georgia y Ucrania, además de la presencia de tropas rusas en Moldavia.



En cualquier caso, reconoció que los batallones multinacionales desplegados desde 2017 en Polonia, Estonia, Letonia y Lituania surgieron en respuesta al uso ruso de la fuerza militar contra Ucrania en 2014.



“Tenemos la capacidad de reforzar con mucha rapidez y también hemos demostrado eso con nuestros ejercicios. Tenemos ejercicios más frecuentes y son más grandes ahora que hace unos años”, comentó sobre los cambios de la OTAN en los últimos tiempos.



Sobre el día a día del contingente español en el batallón desplegado en Letonia, el capitán de infantería José Francisco Espejo Fernández indica que se centran, más allá del entrenamiento físico, en preparar material, equipo y personal para las siguientes actividades ya programadas, así como en la propia programación.



“Nuestra misión aquí como parte del batallón es trabajar todos en conjunto, ver la capacidad que tenemos de interoperar juntos, que hasta ahora me parece un éxito. La realidad es que la cohesión a la que hemos llegado después de tantos meses de trabajo es bastante importante”, señala.



Agrega que la misión de disuasión “ante cualquier adversario que puedan afrontar” los países bálticos “se está consiguiendo con creces”.



El teniente coronel canadiense John Benson, comandante del batallón desplegado en Letonia, destaca que en la base de Adazi están representados diez países de la OTAN, un tercio de los miembros de la Alianza, lo que por sí mismo funciona como “disuasión”, según dice.

