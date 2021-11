China cree que Ómicron llegará al país, pero confía en atajar su transmisión

Existe una "alta probabilidad" de que ómicron, la nueva variante del SARS-CoV-2, llegue a China, pero la "estrategia de prevención" china será "eficaz" para evitar su transmisión, declaró el director del Centro de Control de Enfermedades de China, Xu Wenbo.



Xu destacó anoche en una entrevista con la televisión estatal CCTV que el Centro ha desarrollado un método de detección por ácido nucleico que la ómicron no puede burlar y que permite "determinar continuamente posibles casos importados".



Pese a las mutaciones que presenta esta cepa, Xu se mostró confiado en que las vacunas puedan "reducir la proporción de enfermos graves y de fallecidos" y aseguró que las chinas de segunda generación "podrán hacer frente" a la variante ómicron.



China ha administrado 2.492 millones de dosis de sus vacunas, suficientes para haber inoculado a más del 80 % de la población.



Xu explicó que ómicron no necesariamente implica un cambio fundamental, dado que "el serotipo sigue siendo el del SARS-CoV-2", y añadió que "todavía se desconoce si la ómicron se propagará más rápido".



La región semiautónoma de Hong Kong detectó en los últimos días tres casos de esta variante, que no ha sido hallada todavía en la parte continental de China.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó ayer de que los riesgos globales que plantea la nueva variante son "muy altos" y Xu pidió a la población china mantener la distancia de seguridad, usar mascarillas y no salir del país a no ser que sea indispensable.



El epidemiólogo chino Zhang Wenhong, una de las voces más reconocidas en el país asiático durante la pandemia, descartó el pasado fin de semana que la ómicron vaya a repercutir de manera importante en China gracias a la estricta política de "tolerancia cero" con el virus y a la "engrasada y rápida respuesta del país" para lidiar con cualquier nueva variante.



China mantiene una política de cero covid que incluye el veto al turismo extranjero y una cuarentena obligatoria de al menos 14 días para cualquier viajero que entre en el país asiático.



Según las cuentas de la Comisión Nacional de Sanidad de China, desde el inicio de la pandemia se han infectado 98.711 personas en el país, entre las que 93.285 han logrado sanar y 4.636 fallecieron.

TE RECOMENDAMOS