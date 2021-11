La incidencia en Alemania suma nuevo récords mientras se debate sobre vacunación

La incidencia acumulada sumó en Alemania otro nuevo pico, con 386,5 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes en siete días, mientras la tasa insuficiente de vacunación, del 68 %, abre el debate sobre su obligatoriedad.



Así, la incidencia subió de 372,7 ayer, 303 hace una semana y 95,1 hace un mes.



Las autoridades sanitarias notificaron 30.643 nuevas infecciones en 24 horas y 62 muertos, mientras la cifra de casos activos se dispara a 637.200, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.



La tasa acumulada de ingresos en siete días se sitúa actualmente en Alemania en 5,34, y la ocupación en las ucis de pacientes con covid-19 es del 15,3 % de camas disponibles en las unidades de críticos para la población adulta.



La tasa de vacunación en Alemania sigue siendo de las más bajas de Europa, con apenas un 70,5 % de la población vacunada, el 68,0 %, con la pauta completa, lo que ha abierto el debate sobe una posible obligatoriedad.



En declaraciones a la cadena pública ZDF, el presidente del RKI, Lothar Wieler, subrayó la importancia de vacunar al máximo número de personas y a administrar la dosis de refuerzo a aquellos inmunizados ya con la pauta completa.



No obstante, se mostró más contenido en lo que respecta a la obligatoriedad de la vacuna, que debería ser estudiada como último recurso, agregó.



La obligatoriedad es algo que "nadie de nosotros quiere", afirmó en la línea de lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Pero si se ha intentado todo lo demás, entonces la OMs dice que tenemos que pensar también acerca de una obligatoriedad", señaló.



El diputado socialdemócrata y experto en sanidad Karl Lauterbach, indicó por su parte al "Bild" que "en ningún caso" hay que descartar más una obligatoriedad, aunque reconoció que es algo que ya no ayudará en la situación actual.



"Sin obligatoriedad obviamente no estamos alcanzando la tasa de vacunacion que necesitamos para salir de esta situación con las vacunas que tenemos y el factor de reprodución de la variante delta", agregó.



También la Asociación Profesional de Pediatría y Medicina Juvenil y la Confederación para la Protección de la Infancia se pronunciaron a favor de la obligatoriedad de la vacuna para los adultos.



"Las vacunas contribuyen a un regreso a la normalidad y al restablecimiento de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, pero en particular de los derechos de niños y adolescentes", señala la asociación en una resolución aprobada ayer.



En tanto, el presidente de la confederación, Heinz Hilgers, señaló en declaraciones a la red de medios RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) que "los niños y adolescentes han hecho una gran contribución en esta pandemia al renunciar a mucho".



"Es una falta de respeto como adultos no dejarnos vacunar", afirmó.



También los jefes de Gobierno de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, y Baviera, Markus Söder, se mostraron abiertos a considerar una obligatoriedad.

