La OMS alerta de que habrá 500.000 muertes en marzo si Europa no toma medidas urgentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su gran preocupación por el alza de casos de la covid-19 en Europa y ha avisado de la posible muerte de unas 500.000 personas para marzo de 2022 si no hay medidas urgentes, dijo este sábado a la BBC el director regional de la organización, Hans Kluge.



El directivo indicó que la introducción del uso de mascarillas puede ayudar en forma inmediata, después de que países como Alemania y Austria registrasen un fuerte incremento de contagios.



Según Kluge, el invierno, la falta de vacunación y la presencia de la variante delta de covid, muy contagiosa, son los factores de este repunte de casos de coronavirus en Europa, por lo que pidió medidas de salud pública y que más gente se vacune.



"Covid-19 es otra vez la causa número uno de mortalidad en nuestra región", dijo Kluge a la BBC, y añadió que "sabemos lo que necesitamos hacer" para combatir este virus.



En su opinión, la obligatoriedad de vacunarse deberían ser algo que se adopte como "último recurso", ya que antes pueden tomarse medidas como el uso del pasaporte covid.



El director de Europa de la OMS puntualizó que estas decisiones no suponen una restricción de la libertad, sino que son "una herramienta para mantener nuestra libertad individual".



Austria se ha convertido en el primer país europeo en anunciar la obligatoriedad de la vacunación para febrero de 2022, mientras que países como la República Checa y Eslovaquia han comunicado nuevas restricciones para las personas que no están inmunizadas.

TE RECOMENDAMOS