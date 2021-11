Joe Biden pide a López Obrador aliarse para demostrar el poder de las democracias

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confió este jueves en que su alianza con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, demuestre que "las democracias pueden funcionar", ante el auge de modelos autocráticos como el chino.



"Estoy seguro de que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos. La democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida, son menos", dijo Biden en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca al inicio de su primera reunión en persona con López Obrador.



Según explicó Biden, antes de que los periodistas entraran en el Despacho Oval ambos líderes conversaron brevemente sobre algunos de los cuadros y figuras de expresidentes de EE.UU. que decoran esa sala y entre los que figura una imagen de Franklin D. Roosevelt (1933-1945).



Biden recordó que Roosevelt fundó la política del "buen vecino" hacia Latinoamérica, y dijo que él como presidente y también cuando era vicepresidente con Barack Obama (2009-2017) siempre ha apostado por una política que trate a las naciones como iguales.



"Cuando yo era vicepresidente y, ahora en mi Presidencia, yo siempre he dicho que no iba a hacer la política de los buenos vecinos, sino la política de la igualdad", manifestó.



"Señor presidente, nosotros ya no usamos el lenguaje de los amigos del sur. Ustedes son iguales, nosotros somos países iguales. Y eso es lo que me gusta de usted", dijo Biden cerrando el puño y agitándolo mientras miraba a López Obrador, quien asintió en señal de aprobación.



El encuentro entre López Obrador y Biden se produce en el contexto de la IX Cumbre de los Líderes de Norteamérica, que se celebra en la Casa Blanca y en el que también participa el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

