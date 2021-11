Pedro Sánchez y Erdogan sellan una nueva asociación pese a asumir sus diferencias

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sellaron este miércoles en Ankara una nueva "asociación integral" entre los dos países pese a reconocer las diferencias "legítimas" en sus puntos de vista sobre algunas cuestiones.



Sánchez y Erdogan presidieron la VII Reunión de Alto Nivel bilateral, que contó con la presencia de seis ministros españoles y sus correspondientes homólogos turcos y en la que se firmaron cinco acuerdos en materia de energías renovables, agua, deporte, ciencia y colaboración en la lucha contra los desastres naturales.



Erdogan explicó, en conferencia de prensa conjunta al término de la cumbre, que en ella los dos países decidieron definir sus relaciones como de "asociación integral".



Esta asociación que permitirá seguir colaborando en numerosas áreas como la de Defensa, donde el presidente turco dijo que hay muchos proyectos conjuntos que se están desarrollando y otros que pueden llegar próximamente, como un nuevo portaaviones y un submarino.



CONVENIO DE ESTAMBUL



El presidente del Gobierno español aseguró que él y Erdogan hablan siempre con sinceridad sobre asuntos en los que están de acuerdo y sobre otros en los que tienen "puntos de vista legítimamente alejados".



No concretó ninguno, pero los periodistas preguntaron al presidente turco si Sánchez le había pedido que Turquía regresara al Convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia machista, una cuestión central para el Gobierno español.



Al respecto, Erdogan dijo que no se plantea ese regreso porque cree que este acuerdo internacional es "innecesario" para luchar contra la violencia machista.



"Hemos sacado el Convenio de Estambul totalmente de nuestra agenda (...)Nuestro Gobierno es muy, muy sensible respecto a la violencia contra las mujeres. Hemos tomado medidas con nuestras fuerzas de seguridad, con el Ministerio de Justicia, y tomaremos más medidas", aseveró Erdogan.



E insistió: "Hemos eliminado el Convenio de Estambul porque las medidas que se tomarían con él ya las hemos incorporado a nuestras leyes normales; las medidas contra la violencia sí están en nuestra agenda", recalcó antes de afirmar: "Las mujeres son lo más sagrado para nosotros en el concepto de la familia, y no permitiremos que se mancille esto".



TURQUÍA, ALIADO IMPRESCINDIBLE



Pedro Sánchez aprovechó su intervención para reiterar el total respaldo al futuro de Turquía en la UE.



"Turquía no es sólo un vecino, sino que es un socio, un aliado imprescindible para la Unión Europea, y por ello España apoya la perspectiva europea de Turquía y animamos a nuestros amigos turcos a perseverar en el esfuerzo por ese acercamiento progresivo", subrayó.



A su juicio, el siguiente paso en ese camino ha de ser la agenda positiva propuesta por el Consejo Europeo y "vamos a trabajar juntos -ha afirmado- para que esa agenda salga adelante".



Erdogan agradeció el apoyo de España a las relaciones de la UE con Turquía y dijo que Europa ha de dar "pasos concretos" en ese camino como la actualización de la unión aduanera o la exención de visados para los ciudadanos turcos.



También defendió políticas comunes para "el reparto justo" de la "carga" migratoria.



600 EMPRESAS ESPAÑOLAS



Ambos resaltaron la recuperación del comercio bilateral tras la pandemia de coronavirus y el presidente turco ha dicho que el objetivo es que alcance los 20.000 millones de dólares.



De la misma forma, se mostró satisfecho por la presencia de más de 600 empresas españolas en su país, aunque animó a seguir invirtiendo en un "socio confiable" como Turquía.



Como ejemplo de ello recordó la oferta pública de adquisición lanzada por el banco español BBVA sobre el 50,15 % que no controla del banco turco Garanti.



La trascendencia del papel de España y Turquía en la OTAN fue otro de los asuntos abordados en Ankara, máxime teniendo en cuenta que España albergará la cumbre de la Alianza Atlántica el año que viene.



De la misma forma, siguieron apostando por la Alianza de Civilizaciones como una iniciativa especialmente relevante.



La cumbre bilateral culminó con una cena oficial a la que asistieron los integrantes de las dos delegaciones encabezadas por Sánchez y Erdogan junto a sus respectivas esposas y a la que asistieron también representantes de la sociedad civil.

TE RECOMENDAMOS