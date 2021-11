Francia estudia reimponer el teletrabajo por la nueva ola, pero no confinar

El Gobierno francés estudia reimponer el teletrabajo para intentar contener la quinta ola del coronavirus que ha provocado más de 10.000 contagios diarios en la última semana y casi 20.000 este lunes, pero considera "desproporcionado" un nuevo confinamiento.



El ministro de Sanidad, Olivier Véran, señaló en una entrevista este miércoles al diario 20 Minutes que aunque la circulación del virus se acelera, "no tenemos una ola en los hospitales", gracias a la vacunación, y en este contexto el teletrabajo "forma parte de las medidas que podríamos movilizar si llegara el caso".



Añadió que "en las condiciones actuales (...) un confinamiento sería desproporcionado".



Este martes se comunicaron 19.778 nuevos contagios y 47 muertos por la covid en Francia. Además, había 7.535 personas hospitalizadas (174 más que la víspera) y 1.277 en las unidades de cuidados intensivos (20 más).



Son cifras muy alejadas de las que hubo en el pico de mediados de abril, cuando se llegaron a superar los 31.000 hospitalizados y 6.000 internados en las ucis.



El ministro reconoció que es difícil estimar hasta donde subirá esta nueva ola, pero avanzó que en los modelos con los que trabaja su departamento se calcula que se podrían llegar a sobrepasar las 1.000 hospitalizaciones diarias de aquí a enero.



"Esta ola epidémica -reconoció- podría prolongarse en diciembre y enero y tener un impacto sanitario importante. Sin duda menor que en las dos primeras olas. Pero si se añade a eso la bronquiolitis, la gripe, las gastroenteritis, tenemos una situación de fragilidad para todo nuestro sistema sanitario".



Por eso su mensaje es que hay que continuar vacunándose, y se dirigió a los seis millones de franceses susceptibles de inmunizarse que todavía no lo han hecho: "tienen que protegerse absolutamente".



También a los mayores de 65 años para que se den la dosis de recuerdo si no lo han hecho. En diciembre se abrirá una campaña para que se administre la dosis de recuerdo a los que tienen entre 50 y 65 años.



Véran hizo notar que un 83 % de las personas que están en las ucis por la covid tienen más de 50 años y que al cabo de un tiempo la vacuna protege menos a las personas de edad más avanzada o que tienen alguna fragilidad.



Un 74,8 % de la población francesa tiene la pauta completa de vacunación, lo que representa el 90 % de los potenciales receptores. Próximamente se examinará la posibilidad de ampliar la inmunización a los niños de entre 5 y 11 años.



El titular de Sanidad avanzó que están esperando la instrucción "transparente, objetiva y exhaustiva" de la Agencia Europea del Medicamento, antes de que se pronuncien las autoridades científicas francesas de aquí a comienzos de 2022.

