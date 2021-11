El Gobierno polaco no ve "guerra armada en el horizonte" con bielorrusia

El vicepresidente del Gobierno polaco, Jaroslaw Kaczynski, afirmó este martes que 'la guerra armada (con Bielorrusia) no está en el horizonte', si bien existe una 'guerra hibrida' entre ambos países, en una jornada en la que se volvieron a registrar 224 nuevos intentos de pasar la frontera ilegalmente.



Kaczynski, que además de ostentar la vicepresidencia del gobierno es el presidente del partido gubernamental polaco, afirmó este martes en la radio polaca que en su opinión "(Aleksander) Lukashenko no se atreverá a hacer nada más en este momento".



Por otro lado, la Guardia de Fronteras polaca informó este martes de 224 nuevas incursiones fronterizas durante las últimas 24 horas, así como de 29 expulsiones de personas que lograron entrar ilegalmente en territorio polaco.



Además, y según ese cuerpo de seguridad, "en la sección protegida por el puesto de guardia de Dubicze Cerkiewne, un grupo de 100 personas intentó entrar (en Polonia) sin éxito".



El número de personas acampadas a lo largo de la frontera polaco-bielorrusa aumentó en los últimos días y según estimaciones del Gobierno polaco podría ser de más de 2.000.



El vicesecretario de Estado polaco Pawel Jablonski, aseguró el lunes que "se espera un aumento en la cifra de inmigrantes concentrados" en el área, y que su número "podría llegar a 20.000".



Varsovia tiene previsto imponer esta semana nuevas sanciones contra Minsk, a quien acusa de iniciar e instigar una ola migratoria dirigida hacia las fronteras polaca, letona y lituana y con el objetivo de desestabilizar a la Unión Europea (UE).



Además, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró el lunes que "no basta con expresar públicamente nuestra preocupación; ahora necesitamos medidas concretas y el compromiso de toda la alianza" en referencia a una posible solicitud a la OTAN de activar el artículo 4 del Tratado de la Alianza y solicitar así asistencia militar.

