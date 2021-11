Lukashenko dice que propuso a Merkel una vía de arreglo para la crisis migratoria

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que propuso a la canciller alemana, Angela Merkel, una vía de arreglo a la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca, donde se encuentran varios miles de migrantes que intentan entrar en la Unión Europea (UE).



En una reunión dedicada a la situación en la frontera con Polonia, Lukashenko indicó que la propuesta de arreglo, cuyo contenido no reveló, se la presentó a Merkel en la conversación telefónica que mantuvieron este lunes, informó la agencia oficial bielorrusa, BELTA.



"Acordamos con Merkel que de momento no vamos a hablar concretamente de ello. Ella pidió tiempo, una pausa, para debatir esta propuesta con los miembros de la UE", dijo el mandatario.



El mandatario dijo que espera una segunda llamada de Merkel para seguir tratando una posible solución, tras la de cincuenta minutos que mantuvieron ayer.



Lukashenko destacó que coincidió con su interlocutora en que nadie está interesado en la escalada de la crisis migratoria, ni Bielorrusia ni la Unión Europea.



"Y por mucho que alguien quisiera llevar la escalada a una confrontación abierta, no podemos permitirlo", subrayó, para añadir que Minsk nunca ha buscado el agravamiento de la crisis migratoria.



Agregó que del otro lado de la frontera bielorrusa hay cerca de 20.000 hombres armados, mientras que Bielorrusia no ha desplegado "ni una sola compañía, ni un solo pelotón de militares".



"Pero tenemos planes para hacer frente a cualquier agresión", dijo Lukashenko.



Según el mandatario, desde agosto pasado Bielorrusia ha devuelto a los países de origen a cerca de 5.000 migrantes, y que así se lo manifestó a la canciller alemana.



Lukashenko subrayó que hoy el mayor problema es la situación de los más de 2.100 migrantes que se han concentrado junto al paso fronterizo de "Bruzgui" en el lado bielorruso de la frontera con Polonia.



"El problema, como le dije a Merkel, radica en que si no salvamos a esa gente, perderemos: Bielorrusia y más todavía la Unión Europea, que no ha permitido la entrada de estos refugiados. Por eso hay que resolver de inmediato la situación de estas personas", dijo.



Añadió que los opositores bielorrusos en el exilio, en particular en los países de la UE, "se han puesto como locos" después de la conversación telefónica que celebró con Merkel, a la que han criticado de todas la maneras "por hablar con este dictador".

