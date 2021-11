Lukashenko dice que Bielorrusia no quiere "ningún conflicto" en la frontera

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró hoy que no quiere "ningún conflicto" fronterizo y señaló que es Polonia la que está interesada en la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca.



"Es correcta la conclusión que sacan nuestros periodistas y otros informadores de que es Polonia la que necesita este conflicto", dijo Lukashenko en una reunión con el grupo de trabajo que redacta reformas a la Constitución, según la agencia oficial bielorrusa, BELTA.



El mandatario indicó que Polonia tiene "problemas internos, problemas más que suficientes con la Unión Europea... y se monta esa multitud, y ya hay disparos en la frontera".



"Quiero volver a subrayar: nosotros no queremos ningún conflicto en nuestra frontera estatal. Esto para nosotros es completamente perjudicial", enfatizó.



Lukashenko calificó de "absolutas tonterías" las acusaciones de que Bielorrusia favorece la migración ilegal hacia la Unión Europea (UE).



Agregó que en los últimos meses las autoridades bielorrusia impidieron la entrada en el país a miles de migrantes ilegales.



"Si los alemanes y los estadounidenses quieren comprobarlo, por favor, en el aeropuerto cada persona esta registrada", dijo el presidente bielorruso.



Sostuvo que Bielorrusia está lista para devolver a sus países de origen a los migrantes, pero "ninguno quiere regresar".



Al mismo tiempo, advirtió de que Mink reaccionará con dureza en caso de que la Unión Europea adopte nuevas sanciones contra Bielorrusia.



"Quiere asustarnos con sanciones. Pues, bien, veremos. Ellos creen que vamos a bromear, que diré algo y se acabó. Nada de eso. Vamos a defendernos. No tenemos adónde retroceder", dijo Lukashenko.



Los ministros de Exteriores de los Veintisiete se reúnen este lunes para aprobar nuevas sanciones a Bielorrusia por la crisis en la frontera polaco-bielorrusa, donde se concentran unos 2.000 migrantes indocumentados.



La UE explora la posibilidad de sancionar a las aerolíneas "que no colaboren" y "sean cómplices" del traslado de migrantes desde países de Oriente Medio a Minsk.

