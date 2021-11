La UE aprobará este lunes ampliar las sanciones a Bielorrusia por el "ataque híbrido"

La Unión Europea (UE) prevé dar luz verde mañana a un nuevo marco legal que les permitirá imponer sanciones adicionales a Bielorrusia en relación con el “ataque híbrido” que asegura ha lanzado el régimen de Alexandr Lukashenko al empujar a migrantes a la frontera europea.



Los ministros de Exteriores comunitarios, reunidos en un Consejo en Bruselas, esperan aprobar como punto sin debate un nuevo marco legal para impulsar la quinta ronda ya de sanciones contra las autoridades bielorrusas.



Tras las últimas elecciones presidenciales en el país, en las que volvió a imponerse Alexandr Lukashenko y que la UE tachó de fraude, el bloque comunitario impuso diferentes sanciones a quienes estaban obstaculizando la vuelta al orden institucional o que hubieran participado en la represión de las protestas ciudadanas.



Ahora, se trata de ampliar ese marco legal para sancionar y dar cabida a los responsables de la situación en la frontera de Bielorrusia con Polonia y Lituania, según fuentes comunitarias y diplomáticas.



El acuerdo político para ese nuevo marco ya ha sido alcanzado a nivel de embajadores europeos y solo falta el visto bueno de los ministros, pero todavía no podrán añadirse nombres a la lista negra el mismo lunes ya que los trabajos para ello deben continuar, según las fuentes europeas, que reconocen que algunos Estados miembros ya han hecho propuestas concretas.



La UE está además “explorando” la posibilidad de sancionar a las aerolíneas “que no colaboren” y "sean cómplices” del traslado de migrantes desde países de Oriente Medio a Minsk, según reconoció el viernes la portavoz comunitaria Dana Spinant.



La Comisión Europea afirma que ya ha obtenido el compromiso de diversas aerolíneas para evitar la llegada de esas personas a territorio bielorruso, ya que el régimen de Lukashenko es acusado de orquestar esos viajes para a continuación llevar a los migrantes hasta las fronteras exteriores de la UE con el objetivo de ejercer presión política.



En previsión de las nuevas medidas restrictivas que prepara Europa, Lukashenko amenazó el pasado jueves incluso con cerrar el paso de gas ruso por el gasoducto Yamal-Europa, aunque el sábado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aliado del régimen bielorruso, advirtió del “gran daño” que eso podría causar al sector energético europeo y de que no contribuiría a sus relaciones.



LATINOAMÉRICA Y ASOCIACIÓN ORIENTAL



Durante este Consejo, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, informará a los ministros de los Veintisiete sobre su reciente viaje a Perú y Brasil para reforzar los vínculos con América Latina, un socio que la Unión considera prioritario para sus objetivos y del que destaca una mentalidad y valores cercanos.



En cambio, pese a la voluntad de Borrell de tratar de organizar próximamente una nueva cumbre entre las dos regiones, fuentes comunitarias consideraron que no se puede decir “100 % seguros” que podrá tener lugar el año que viene, especialmente por la situación interna que vive la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



El Gobierno de Nicaragua ya ha anunciado que no respaldará a Argentina para la presidencia temporal de la Celac al considerar que el Gobierno argentino se ha convertido en un “instrumento del imperialismo norteamericano”.



Otro momento destacado en la jornada será la reunión en los márgenes del Consejo con los ministros de Exteriores de las repúblicas exsoviéticas de la Asociación Oriental (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania), entre los que no figurará el bielorruso por la confrontación que mantienen las dos partes.



En la cita prepararán la cumbre de líderes de la UE y la Asociación Oriental prevista para diciembre.



FUTURO DE LA DEFENSA



Los ministros de Exteriores comunitarios cerrarán el día con una reunión con sus homólogos de Defensa sobre la llamada “Brújula Estratégica”, el plan para el una defensa europea más autónoma que les presentará Borrell.



Borrell recibió en junio de 2020 el encargo de los líderes de la UE de preparar una “guía para la acción” en el ámbito de la defensa; mañana comenzará la negociación con los países de cara a aprobar la versión final en marzo de 2022.



Una de las propuestas estrella es la creación de “módulos interoperables” para movilizar con rapidez unas 5.000 tropas en misiones contempladas en los tratados, que pueden incluir el “uso de la fuerza” y que abarcan la interposición entre fuerzas en combate, dar seguridad a un aeropuerto o la evacuación de civiles.



Para combatir la guerra híbrida y cibernética, la estrategia pide aunar las diferentes iniciativas comunitarias contra ciberataques, interferencias extranjeras o intentos de manipulación, e impulsar un centro de innovación dentro de la Agencia Europea de Defensa.

