Los otros acuerdos y compromisos de la COP26

Al margen de las negociaciones para lograr un acuerdo global definitivo, en las que se afanan todavía hoy los representantes de los 197 países participantes, la COP 26 ha sido a lo largo de las dos últimas semanas el escenario de la firma de acuerdos sectoriales o compromisos sobre asuntos como financiación, reforestación o fin de los combustibles fósiles.



CHINA Y EEUU REFORZARÁN SUS ACCIONES CLIMÁTICAS



Entre los avances logrados durante la cumbre climática de Glasgow (Reino Unido) destaca la declaración conjunta de dos de los países más contaminantes del planeta: Estados Unidos y China, en la que anunciaron su compromiso de "reforzar las acciones climáticas" en la presente década para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.



La declaración reconoce que hay una "brecha entre los esfuerzos actuales y los objetivos" del Acuerdo de París de evitar que las temperaturas a final de siglo suban más de 2 ºC e intentar limitar el alza a 1,5 ºC; así como "la urgencia y gravedad de la crisis climática".



COTO A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Y AL METANO



.- En la búsqueda del fin de los combustibles fósiles, los gobiernos de Dinamarca, Costa Rica, Francia, Irlanda, Suecia, Gales (Reino Unido), Quebec (Canadá), Groenlandia, Nueva Zelanda, California (Estados Unidos) y Portugal acordaron poner fin a la concesión de nuevas licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en los territorios bajo su jurisdicción.



.- Además, una treintena de países (entre los que figuran España, Estados Unidos y Reino Unido) acordaron poner fin a la financiación pública de carbón, petróleo y gas en el extranjero para finales de 2022, lo que equivaldría a unos 20.400 millones de euros que ahora podrían destinarse al fomento de las energías limpia.



.- Por su parte, más de cien entidades, entre países, fabricantes de automóviles, regiones y propietarios de flotas se comprometieron a eliminar los vehículos de combustión para el 2035.



El conocido como "Acuerdo de Glasgow sobre Emisión Cero de Vehículos" fue firmado inicialmente por 31 países, entre los que no figuran los mayores productores del mundo, como Estados Unidos, China, Japón, Alemania, España o Francia ni fabricantes como Volkswagen, Toyota o Hyundai.



.- En cuanto al metano, la Unión Europea y Estados Unidos impulsaron una alianza para reducir esta década un 30 % las emisiones de este gas de efecto invernadero a la que se sumó un centenar de países, con las grandes ausencias de China, India y Rusia.



FINANCIACIÓN PARA LOS QUE MENOS TIENEN



Entre los temas centrales de la COP26 figuraba el apoyo financiero a la transición ecológica de los países en vías de desarrollo.



.- Los gobiernos de Canadá, Dinamarca, Estonia, Francia, Suecia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Estados Unidos, Suiza, Bélgica y la región belga de Valonia se comprometieron a destinar 413 millones de dólares (356 millones de euros) al Fondo de Países Menos Desarrollados, única fuente de financiación para la resiliencia climática que tienen los 46 países menos desarrollados del mundo.



.- Por su parte, Alemania, Noruega, Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos, con la colaboración de 17 instituciones privadas, anunciaron su intención de destinar 1.700 millones de dólares (1.470 millones de euros) para ayudar a poblaciones indígenas y comunidades locales a proteger los entornos naturales en los que habitan.



INVERSIÓN Y FOMENTO DE ENERGÍAS LIMPIAS



.- Otro de los hitos de la COP26 es el compromiso firmado por 450 grandes firmas financieras de 45 países de invertir 130 billones de dólares (112 billones de euros) en la transición hacia una economía descarbonizada en 2050.



.- Por su parte, 22 países y la Comisión Europea anunciaron la ampliación del programa internacional "Misión Innovación", dirigido a acelerar el desarrollo de tecnologías que contribuyan a capturar dióxido de carbono y extender el uso de energías limpias.



Estados Unidos, China, India, Arabia Saudí, Alemania, Francia, Brasil y Chile se cuentan entre las naciones que respaldan este plan con el que aspiran a "eliminar emisiones en la industria, permitir la supresión de carbono y producir combustibles, químicos y materiales renovables".



.- Por su parte, una coalición internacional de inversores acordó invertir más de mil millones de dólares en flotas de autobuses públicos eléctricos de cero emisiones en países latinoamericanos.



FRENAR LA DEFORESTACIÓN E IMPULSAR LA AGRICULTURA SOSTENIBLE



.- Entre los "éxitos" de la cumbre del cambio climático de Glasgow destaca también el compromiso sellado entre un centenar de países, que representan al 85 % de los bosques del planeta, para detener y revertir la deforestación, con el horizonte puesto en 2030.



Al acuerdo se adhirieron países o regiones como Colombia, Indonesia, Noruega, Australia, Brasil, China, Costa Rica, la Unión Europea, Ecuador, Honduras, Guatemala, Perú, Rusia, Turquía, Uruguay, Estados Unidos y Reino Unido, que además han sumado a esa promesa una fuente clara de financiación para lograrlo.



.- Por su parte, los gobiernos de 45 países se comprometieron a tomar medidas para avanzar hacia una agricultura y una gestión del suelo más natural y sostenible, lo que incluye movilizar 4.000 millones de dólares para avanzar en innovación agrícola.



.- Además, instituciones financieras y empresas agroalimentarias anunciaron inversiones por valor de 3.000 millones de dólares (2.600 millones de euros) en programas de ganadería y producción de soja que eviten la deforestación en Sudamérica.



EL FIN DE LOS COCHES DE COMBUSTIÓN



