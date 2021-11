Se abre la carrera a la presidencia del Parlamento Europeo con primera candidatura

La carrera para reemplazar al italiano David Sassoli como presidente del Parlamento Europeo (PE) ha comenzado oficialmente con la candidatura del eurodiputado conservador austríaco Othmar Karas, el primero que se postula para el puesto.



"En enero se elegirá una nueva Presidencia del PE. Desgraciadamente, el debate actual es más bien táctico, pese a que el fortalecimiento del parlamentarismo es más importante que nunca. Quiero iniciar un debate programático. Por eso me presento a la Presidencia del Parlamento Europeo", anunció Karas, quien actualmente ocupa una de las vicepresidencias de la Eurocámara.



El político austríaco, que es uno de los mayores críticos de la política del primer ministro húngaro Viktor Orbán dentro del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), y lideró la medida para excluir del mismo al partido Fidesz de Orbán, anunció públicamente su candidatura al máximo puesto de la Eurocámara en su cuenta oficial en Twitter y también en una carta a sus compañeros de filas en el PPE.



"Me presento con un programa claro para fortalecer el Parlamento Europeo y el parlamentarismo. Con los ojos y los brazos abiertos, y animado por el deseo de unir a Europa con todas mis fuerzas, estoy preparado para un debate detallado", afirmó Karas.



Según él, "pocos" eurodiputados están "satisfechos", "y con razón", en su opinión, con la forma en que se presenta el Parlamento Europeo.



"Las decisiones que se avecinan no tienen que ver con juegos tácticos y políticos, sino con el cumplimiento de nuestras propias tareas: la transparencia, el control y la participación de los ciudadanos", mantuvo.



Sassoli, que está ausente de su puesto desde septiembre por motivos de salud, volverá a sus funciones en Bruselas "lo antes posible", una vez que concluya todas las pruebas médicas a las que se está sometiendo en Italia tras sufrir un "caso grave" de neumonía por legionella, dijo en un mensaje de vídeo en su cuenta oficial en Twitter.



El socialdemócrata italiano se convirtió en presidente del Parlamento en 2019 como parte de un acuerdo más amplio para repartir los principales puestos de las instituciones de la UE entre las principales fuerzas políticas del bloque.



Para sustituirle sonó en septiembre pasado el nombre del eurodiputado español Esteban González Pons, quien rechazó la idea y pidió en su lugar que su familia política consensúe un candidato propio con los socialdemócratas y los liberales para sustituir a Sassoli.



Su nombre circuló con fuerza para el puesto después de que el líder de su grupo, el alemán Manfred Weber, descartara presentarse a ese mismo cargo (que teóricamente correspondería a los populares en la segunda mitad de la legislatura) y decidiera aspirar en su lugar al liderazgo del Partido Popular Europeo a partir de la primavera.



González Pons subrayó entonces que la presidencia debería recaer en un candidato que acuerden socialistas, liberales y populares y pidió a los otros dos partidos mayoritarios que no incumplan el acuerdo de reparto de altos cargos europeos que en 2019 otorgaba la primera mitad de la legislatura del Parlamento Europeo a los socialdemócratas y la segunda, a partir de enero de 2022, a los populares.



Sin embargo, la competencia de elegir al presidente de la Eurocámara recae únicamente en los eurodiputados y los grupos pueden optar por presentar candidaturas alternativas.



El grupo liberal ha expresado su intención de respetar este acuerdo, mientras que los socialdemócratas consideran prematuro este debate y apuntan a que las circunstancias políticas han cambiado profundamente en los últimos dos años, si bien eso no significa que "no se den por buenas las decisiones que en su momento se tomaron", dicen.

TE RECOMENDAMOS