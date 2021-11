Nuevo máximo diario consecutivo de nuevos contagios en Alemania

Alemania registró por segundo día consecutivo un nuevo máximo diario de nuevos contagios con coronavirus desde el comienzo de la pandemia, con 37.120 nuevas infecciones en 24 horas, más de 3.000 casos más que un día atrás.



El jueves, las autoridades sanitarias alemanas habían verificado 33.949 nuevos contagios, 172 más que el anterior máximo diario, registrado el 18 de diciembre, en plena segunda ola de la pandemia, cuando se notificaron 33.777 nuevas infecciones.



En tanto, la cifra de muertos en 24 horas asciende a 154, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.



La incidencia acumulada en siete días se ha disparado a 169,9 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes, tras 154,5 ayer, mientras el número de casos activos ronda los 270.500.



El miércoles se reportaron 1.118 hospitalizaciones por coronavirus y una tasa acumulada de ingresos en siete días de 3,73 por cada 100.000 habitantes.



La cifra de pacientes con covid-19 en las ucis se situaba el miércoles en 2.226 -90 más en un día-, lo que corresponde a una ocupación del 10,0 % de camas disponibles en las unidades de críticos para la población adulta.



Según datos del RKI, casi un tercio de los hospitalizados con coronavirus habían recibido la pauta completa, por lo que todo apunta a que los ministros de Sanidad regionales y el titular federal, Jens Spahn, reunidos ayer y hoy para abordar el impacto de la cuarta ola, apuesten por la dosis de refuerzo generalizada.



RIESGO "MUY ALTO" PARA LOS NO VACUNADOS y "MODERADO" PERO "CRECIENTE" PARA INMUNIZADOS



En su informe semanal, el RKI elevó el riesgo para la salud para los no vacunados o aquellas personas que no tiene la pauta completa de "alto" a "muy alto".



Para los vacunados con la pauta completa, el RKI considera que el riesgo es "moderado", aunque "creciente" debido al aumento de las cifras de contagios.



La situación actual es "muy preocupante" y es de temer que sigan aumentando los casos graves y las muertes y que se superen las capacidades disponibles en las ucis, si medidas como el uso de mascarilla, el distanciamiento, la reducción de contactos y la ventilación no lleva a una reducción notable de los contagios, advierte.



Hasta el miércoles, el 69,6 % de la población de Alemania había sido vacunada, el 66,9 % con la pauta completa, mientras alrededor de 2,4 millones de ciudadanos han recibido ya una dosis de refuerzo.

