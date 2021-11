Macron acusa al mandatario australiano de mentir sobre contrato de submarinos

El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó al primer ministro australiano, Scott Morrison, de mentir en torno a la cancelación de un millonario contrato para la construcción de 12 submarinos galos a mediados de septiembre pasado, lo que eleva las tensiones entre París y Camberra.



"No lo creo, lo sé", dijo Macron al ser preguntado sobre si consideraba que Morrison le mintió respecto a la polémica cancelación de ese contrato, en declaraciones a periodistas australianos el domingo en los pasillos de la cumbre del G20 que se celebró en Roma.



Australia anuló un contrato valorado en unos 67.617 millones de dólares (58.473 millones de euros) para favorecer el desarrollo de submarinos nucleares de EEUU en el marco del acuerdo de defensa con Estados Unidos y Reino Unido que busca plantar cara a China ante el aumento de sus actividades militares en la región del Indo-Pacífico.



Francia, que calificó el anuncio como una traición a la confianza, llamó a consultas a sus embajadores en Washington y Camberra, quienes retornaron semanas después a sus puestos diplomáticos.



Macron reiteró el domingo que el acuerdo AUKUS (iniciales en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos) no solo supuso un revés para Francia sino también para "la credibilidad de Australia" y "la confianza" de los socios del país oceánico, según publicó la cadena pública australiana ABC.



Poco después de estas declaraciones, Morrison aseguró que "no es verdad" que le mintiera a Macron, y reiteró que le había explicado en una cena el pasado junio en París que los submarinos de propulsión convencional que se habían encargado a los franceses no cumplían con las actuales necesidades estratégicas del país.



Morrison, quien se ha encontrado con Macron en Roma durante la cumbre del G20, explicó que Australia ya se encuentra inmerso en proceso para enmendar las relaciones, que implica cumplir con los pagos por la cancelación del contrato.



"Lo hemos empezado, hemos hablado varias veces en los últimos días. Estoy seguro de que hablaremos un poco más antes de que regrese a Australia", declaró el mandatario de la nación oceánica.



Mientras Morrison insiste en que la cancelación del contrato responde al "interés nacional de Australia", el presidente estadounidense, Joe Biden, admitió "la torpeza" de Washington en el desencuentro con París tras reunirse el viernes con Macron en Roma.



"Queremos reforzar la asociación estratégica entre la UE y la OTAN”, dijo entonces Macron, que también mostró su deseo de cooperar en la seguridad del Indo-Pacífico, donde Francia tiene varios territorios de ultramar, al tiempo que destacó que París y Washington están “en un proceso de recuperación de la confianza, que se traduce en una cooperación reforzada”.

