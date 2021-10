La presidenta de Taiwán confirma que EE.UU. tiene presencia militar en la isla

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, confirmó por primera vez que Estados Unidos tiene una presencia militar en la isla "para entrenar a las tropas taiwanesas", corroborando así las informaciones recientemente publicadas al respecto.



En una entrevista con la cadena estadounidense CNN, Tsai señaló que existe una "amplia gama de cooperación" con EE. UU. para "aumentar la capacidad de defensa" de Taiwán, pero evitó precisar el número concreto de tropas estadounidenses en la isla, limitándose a decir que son "menos de las que se cree".



A principios de mes, el diario The Wall Street Journal había publicado, citando fuentes anónimas, que un destacamento formado por una veintena de miembros de las fuerzas especiales y del Cuerpo de Marines se encontraba en la isla desde hacía al menos un año para entrenar a las tropas terrestres y marítimas taiwanesas.



Y la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que "Estados Unidos tiene el compromiso" de defender militarmente a Taiwán en caso de que China decida atacar la isla, extremo que no está confirmado ni descartado en el Acta de Relaciones de Taiwán fruto del 'statu quo' creado en 1979 entre China y Estados Unidos.



En su entrevista con CNN ayer, Tsai declaró que, "dada la larga relación" entre Taiwán y Estados Unidos, tiene "fe en que EE. UU. defendería" la isla en caso de ser atacada por China.



Tsai aseguró que la amenaza procedente de Pekín "crece cada día", declaraciones que llegan unas semanas después de unas incursiones récord de aviones chinos en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa, que provocaron que las relaciones entre Taipéi y Pekín atravesaran "su peor momento en cuatro décadas", según el ministro de Defensa de la isla.



La presidenta aseguró también estar dispuesta, con la esperanza de "coexistir pacíficamente", a una hipotética reunión con el presidente chino, Xi Jinping, dado que "más comunicación sería de ayuda para reducir los malentendidos" entre ambas partes.



Este martes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, animó a todos los estados miembros de las Naciones Unidas a que se uniesen a Washington "en el respaldo a la participación sólida y significativa por parte de Taiwán en todo el sistema de la ONU y la comunidad internacional" y describió a la isla como una "historia de éxito democrático" y un "valioso socio" y "amigo de confianza" de EE. UU.



Pekín, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Zhao Lijian, describió ayer el llamamiento de Blinken como "la mayor amenaza para la paz y la estabilidad en el Estrecho (de Formosa)".



Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, pero mantiene lazos extraoficiales con la isla, a la que suministra recursos de defensa.



Pekín, por su parte, insiste en "reunificar" la República Popular con la isla, que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang (KMT) se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas y continuaran con el régimen de la República de China, que culminó con la transición a la democracia en la década de 1990.



Recientemente, Xi Jinping, a diferencia de otras ocasiones en las que no descartó el uso de la fuerza, insistió en una "reunificación pacífica", aunque también afirmó que quienes "traicionen a la madre patria y busquen dividir al país serán despreciados por el pueblo y condenados por la historia".

TE RECOMENDAMOS