El presidente de Portugal empieza a preparar el adelanto electoral

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, empezó hoy una ronda de contactos para preparar el adelanto electoral después del rechazo de los Presupuestos y recibió al primer ministro, el socialista António Costa, y al presidente del Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues.



Las tres principales figuras de Estado se reunieron la noche del miércoles en el Palacio presidencial de Belém, horas después de que la propuesta de Presupuesto para 2022 del Gobierno socialista no saliera adelante en la Asamblea.



Los socialistas, que gobiernan en minoría, no fueron capaces de lograr aprobar las cuentas debido al voto en contra de toda la derecha y de sus antiguos socios, el Bloco de Esquerda y los comunistas.



Aunque todavía no ha comunicado su decisión definitiva, en los días previos a la votación Rebelo de Sousa ya avisó de que, si el Presupuesto fracasaba, disolvería el Parlamento y convocaría elecciones anticipadas.



Antes de tomar esa decisión el jefe del Estado quiere oír a todos los implicados y tiene previstas, además de la reunión con Costa y Ferro Rodrigues de este miércoles, audiencias con todos los partidos presentes en el hemiciclo el próximo sábado.



Rebelo de Sousa también quiere escuchar al Consejo de Estado, que se reúne el día 3.



Si finalmente avanza con la disolución del Parlamento, el presidente luso tiene 55 días para marcar la fecha de las elecciones anticipadas, según la ley electoral.



La mayoría de los partidos han manifestado que quieren que los comicios se realicen lo más rápido posible.



Por su parte, Costa anunció que no dimitirá y su Gobierno garantizará la estabilidad del país sea cual sea la decisión tomada por Rebelo de Sousa.



El socialista, que gobierna desde 2015, anunció además que, en caso de elecciones anticipadas, se volverá a presentar como candidato de su partido.



La legislatura que ahora está a punto de interrumpirse comenzó en 2019 y debería haberse prolongado hasta 2023

