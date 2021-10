Austria alerta de un 'gran apagón eléctrico' a partir de 2025

El mundo está cambiando y en algunas cosas no precisamente para bien. Estos días estamos viendo ya efectos de la falta de stock de algunos productos como las bebidas, un problema que parece se acrecentará de cara a las fiestas navideñas.

Pero otro problema que podría darse en el futuro son los grandes apagones. Tanto es así que algunos países ya están pensando en posibles soluciones. Austria, por ejemplo, está preparando a toda su ciudadanía para un gran apagón que, según se cree allí, se producirá en 2025. Todo depende de la producción eléctrica y su evolución hasta entonces.

No es el único país en el que se ha hablado del asunto, ya que también se ha hecho en Suiza y Alemania, pero sí el que más cartas está tomando en el asunto. Carteles informativos y consejos a sus ciudadanos son el primer paso. Todos deben estar preparados para vivir sin electricidad, es decir, sin luces, sin ordenadores, sin aire acondicionado, sin frigoríficos ni teléfonos móviles una vez se descarguen... y todo ello por un período de semanas.

"Austria prepara a su población por la posibilidad de un apagón eléctrico en toda Europa"



-Para ello ha lanzado una campaña, con publicidad en los medios y más de 6.000 carteles repartidos por todo el país con el título:

«¿???́ ????? ?????? ???? ?? ?????» pic.twitter.com/dVA7qdQ2Ki — Joseba Mirena (@CasviFactory) October 25, 2021

¿Podrías sobrevivir sin electricidad? Un complicado reto, sin duda.

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si lo peores presagios se cumplirán, pero el gobierno austríaco piensa que más vale estar prevenidos y si hay una mínima posibilidad de que sea realidad hay que tener conciencia y soluciones desde mucho tiempo antes. El primer paso es que las instalaciones policiales y del ejército sean capaces de generar su propia electricidad para no dejar de funcionar y que el caos no se apodere de las ciudades.

Poco se habla del gran apagón mundial que predice Austria. Se viene fuerte el trailer de 2022 — MARIA ⚡️ (@MariaDonat29) October 27, 2021

Austria prevé un gran apagón eléctrico. Expertos en el sector eléctrico dicen que pasaría si Rusia cerrara el suministro de gas completamente, algo "altamente improbable". El suministro de España viene principalmente de Argelia, que hoy ha asegurado el cumplimiento del suministro — Oca (@blancaocabas) October 27, 2021

Porque Austria y Suiza se preparan para un apagon?....que saben ellos que nostros no?.. pic.twitter.com/1qYk9Htgta — Ivan Meyafe (@0ef7812d7bed42c) October 21, 2021

?? | Una campaña para preparar a sus ciudadanos para un “gran apagón” ha lanzado el Ministerio de Defensa austriaco ➡️ https://t.co/LdVqK0oQTA Por @flavicarol | #Austria — The Latam Post (@thelatampost) October 27, 2021

El problema del Gran Apagón, que países como Austria y Suiza se toman muy en serio, no viene sólo por la escasez del gas, viene también por la vulnerabilidad del sistema eléctrico: Basta con hackear 3 centrales eléctricas estratégicamente situadas, y se viene abajo todo — Enric J. Martí (@enricm2) October 27, 2021

En Austria están preparando a la población para un posible apagón total de 15 días,aquí eso se quedará corto?.Esta ministra,otra que es bien prescindible:no ha conseguido nada para España en este tiempo, todo es mucho más caro y la transición energética la está haciendo fatal. — María Teresa (@MaraTer02590623) October 27, 2021

Lo que más me viene a intranquilizar del tema este del apagón generalizado del que en los últimos días están avisando Alemania y Austria no es tanto el hecho en sí, sino la leña que supone para los de las teorías de la conspiración. — Paco Gómez Gálvez (@Paco_Gomgal_Dmc) October 27, 2021

Estoy un poco asustado por el posible apagón anunciado por Austria. Lo creéis posible? — Juan Carlos Arenas (@jcarecasca) October 27, 2021