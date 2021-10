Estados Unidos asegura haber matado a un líder de Al Qaeda en Siria

Estados Unidos mató este viernes en un bombardeo aéreo a un líder de Al Qaeda en Siria al que identificó como Abdul Hamid al-Matar, según aseguró el Pentágono.



"Un ataque aéreo estadounidense en el noroeste de Siria mató al alto dirigente de Al Qaeda Abdul Hamid al-Matar", dijo en un comunicado un portavoz del Comando Central, el mayor del Ejército John Rigsbee.



"No tenemos -agregó- indicios de víctimas civiles como resultado del ataque".



Rigsbee también detalló que el ataque aéreo se llevo a cabo con un vehículo aéreo no tripulado (dron) tipo MQ-9.



"La muerte de este líder de alto rango de Al Qaeda trastocará la capacidad de la organización terrorista para seguir tramando y llevar a cabo ataques globales que amenacen a ciudadanos estadounidenses, nuestros socios y civiles inocentes", dijo el portavoz.



Según el Pentágono, Al Qaeda utiliza Siria como un "refugio" para reconstruirse, coordinarse y planear operaciones.



Hace justo un mes, el Comando Central aseguró haber matado a otro alto dirigente de Al Qaeda, al que no identificó, también en un bombardeo aéreo en el noroeste del país.

