Digitalización y cooperación para solucionar la crisis climática

Es necesario potenciar las tecnologías digitales para el desarrollo de nuevas energías renovables, al tiempo que se impulsa la colaboración público-privada y la cooperación entre los países de la Unión Europea en temas de energía para tratar de atajar la crisis climática.



Así lo aseguran Arvea Marieni, jefa del Programa de Transición Energética del Centro de Política de Estrasburgo, y Luis Neves, director general de la Iniciativa Global para la Sostenibilidad, quienes, aunque discrepan en algunas de las vías urgentes que habría que tomar, coinciden en la necesidad de acometer reformas para cumplir los objetivos climáticos.



“Tenemos las tecnologías para potenciar la transformación ecológica”, aseveró Marieni, quien apoyó la creación de un sistema interconectado de energía dentro de la UE y apuntó a que uno de los principales retos es tratar de cumplir y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París rubricado en 2016.



Pero, pese a los esfuerzos que decenas de naciones han anunciadopara reducir las emisiones de carbono y descarbonizar sus economías, estas continúan creciendo “sistemáticamente”, como expuso Neves.



“La descarbonización es algo necesario, no solo una aspiración. Tenemos que asegurarnos que avanzamos hacia los objetivos”, subrayó.



En el computo total de 2020, las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) se redujeron un 5,8 %, pero con la recuperación en ciertos países en diciembre se registró un repunte del 2% superior a la de los doce meses anteriores, según apunta el último informe de Agencia Internacional de la Energía (AIE).



Para alcanzar esa descarbonización es fundamental potenciar las “tecnologías digitales”, expuso a Efe Neves, porque de estas depende el “desarrollo de energías renovables y su implementación”.



A su juicio, hay dos industrias fundamentales para asegurar la transición ecológica: la digital y la energética, las cuales deben cooperar y estar conectadas para asegurar que “las energías verdes se desplieguen”.







POTENCIAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA



Ambos expertos participaron en una mesa redonda de energía organizada por la compañía Huawei en Bruselas para reflexionar sobre las posibles soluciones que tanto el sector público como el privado pueden poner en marcha para garantizar una energía fiable, sostenible y moderna y que la UE pueda cumplir con el paquete climático europeo ("Fit for 55”).



Para Marieni, la clave pasa irremediablemente por las políticas públicas. “Esto no es algo que el mercado vaya a hacer solo. Necesitamos regular porque hay que cambiar el contenido fundamental de la economía. Eso es el Pacto Verde o el "Fit for 55”, señaló durante el debate.



Si bien Neves puntualizó que es necesario adelantar los objetivos que se contemplan para 2050. “Sé que es difícil, pero tenemos que estar a la altura del reto y poner en marcha las medidas, nuestros esfuerzos, nuestros conocimientos, nuestras capacidades, el dinero que se necesita realmente”, requirió.



Pero en lo que ambos coinciden es en que la colaboración público-privada será básica para dar respuesta a los próximos retos y construir una economía y sociedad más verdes.



“Las compañías y asociaciones tienen un gran poder para comunicar cosas. Tenemos que poner todos los mecanismos para asegurarnos de que las políticas se cumplen. Si no, estaremos tomando el camino equivocado”, advirtió Neves.



“Reconocemos la urgencia de avanzar en la energía sostenible. No sólo en Europa, sino en todo el mundo”, explicó durante el evento Tony Jin, representante de Huawei ante las instituciones europeas



Entre las iniciativas que han puesto en marcha, Jin destacó el empleo de la inteligencia artificial, el 'big data' y los algoritmos “para reducir las emisiones de carbono en los equipos de telecomunicación".



A la complicada tarea de transitar hacia una energía más limpia y verde, en los últimos tiempos se le ha sumado un nuevo escollo: el aumento del precio de la energía que afecta tanto a países de la UE como del resto del mundo.



“La crisis energética está en auge y la crisis está afectando a los precios (...) Así que creo que deberíamos aceptar el hecho de colaborar. Podemos colaborar en la esfera digital, y tenemos la tecnología para proporcionar soluciones”, subrayó a Efe Giorgia Epicoco, directora de Asuntos Públicos de la UE en Huawei.

