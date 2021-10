Los sanitarios piden retorno de restricciones por alza de casos en el Reino Unido

Los sanitarios británicos han pedido al Gobierno que restablezca algunas restricciones, como el uso obligatorio de mascarillas, para evitar una crisis en la Sanidad este invierno por el incremento de los contagios de la covid-19.



Según las últimas cifras oficiales, el Reino Unido registró ayer otras 223 muertes por covid -la cifra más alta desde el pasado marzo- y 43.738 nuevos casos, mientras que el 78,9 % de los mayores de 12 años ya ha recibido la pauta completa de vacunación.



Ante el alza de los contagios, la Confederación de la Sanidad Pública (NHS, por sus siglas en inglés), que representa a las organizaciones del servicio de salud, ha pedido que el Ejecutivo aplique inmediatamente el llamado Plan B, que implicaría la reintroducción obligatoria del uso de mascarillas en el transporte público, espacios cerrados y se pediría trabajar desde casa.



El responsable de la citada confederación, Matthew Taylor, en declaraciones a los medios británicos, ha pedido este Plan B para evitar que los hospitales se vean desbordados este invierno, ya que también se espera un aumento de la atención de pacientes con gripe.



"El NHS se prepara para lo que podría ser el invierno de mayor desafío. Es hora de que el Gobierno aplique el Plan B de su estrategia sin retraso porque, sin medidas preventivas, estamos en riesgo de tropezar con una crisis este invierno", dijo Taylor.



Sin embargo, el Ejecutivo de Boris Johnson ha insistido en que no tiene intención de momento de aplicar restricciones, si bien ha admitido que sigue los datos con atención.



El ministro británico de Empresa, Kwasi Kwarteng, dijo hoy a la cadena Sky que el Gobierno no quiere otro confinamiento y calificó de "poco útil" las peticiones en ese sentido.



"No queremos volver al confinamiento o a más restricciones", resaltó el ministro, quien recordó que hace un año el país aún no tenía en marcha el programa de vacunación contra la covid.



El Gobierno ha introducido ya un plan de refuerzo de la vacuna -una tercera dosis- para los mayores de 50 años y los grupos más vulnerables, ya que la inmunidad contra la covid empieza a disminuir con el tiempo tras la segunda dosis, según los expertos.



Este martes el científico Neil Ferguson, del Imperial College de Londres, afirmó que el plan para suministrar vacunas de refuerzo es "crítico" para controlar la epidemia y debe acelerarse.



Ferguson es miembro del denominado Grupo Científico Asesor para Emergencias (Sage, en inglés), que presta asesoramiento al Gobierno británico sobre la medidas para contener la covid-19.

