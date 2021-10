El primer ministro polaco insiste en que la ley nacional prima sobre la europea

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, insistió este martes en que el derecho nacional prima sobre el europeo y denunció las "diferencias" de trato que a su juicio se hacen en la Unión Europea entre los países.



"El Derecho de la UE va después de la norma nacional y esto se aplica en todos los Estados miembros", dijo Morawiecki ante el pleno de la Eurocámara, que hoy debate la crisis creada tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona la primacía del derecho comunitario sobre el doméstico.



"Los países son el soberano europeo, son los dueños de los Tratados y son los Estados miembros los que establecen las competencias dentro de la UE. En los Tratados hemos dado muchas competencias a la Unión Europea pero no todo. Hay muchos ámbitos del derecho que siguen siendo competencia de los Estados miembros", dijo.



El primer ministro polaco añadió que "al igual que los tribunales de muchos países, también el tribunal polaco se plantea la pregunta de si este monopolio del tribunal europeo está por encima del Derecho nacional".



El mandatario polaco hizo hincapié, además, en "las diferencias" que hace la UE entre los Estados miembros y aseguró que desde Polonia ven "la división entre países fuertes, débiles, nuevos y viejos".



"Por desgracia, vemos la diferencia entre los mejores y los peores (...) una Europa a dos velocidades", añadió.



"Fingir que no hay problemas tiene malos efectos. Los ciudadanos no están ciegos ni sordos, van a perder la confianza", advirtió en un largo discurso que excedió ampliamente el tiempo prefijado por la Eurocámara.



Asimismo, hizo hincapié en la larga tradición democrática en Polonia y en la voluntad de ese país y sus ciudadanos de seguir perteneciendo a la UE.



Indicó que en Polonia hay una mayoría proeuropea, que también está presente en el Gobierno polaco y añadió que "eso no quita que haya dudas sobre el camino que va a tomar la UE".



Pese a las críticas, cerró su discurso en tono conciliador.



"Que viva la Unión Europea, que vivan los países soberanos, que viva Europa, el mejor lugar del mundo", concluyó Morawieski.

