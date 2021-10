Von der Leyen: "No podemos arriesgar ni arriesgaremos" valores de Europa en Polonia

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó que su Ejecutivo "actuará" ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona la primacía del derecho comunitario sobre el doméstico y alertó que la decisión "socava la protección de la independencia judicial", algo que la UE no quiere "poner en riesgo".



"No podemos arriesgar ni arriesgaremos nuestros valores comunes. La Comisión actuará", aseguró este martes Von der Leyen en un debate en la Eurocámara al que también asiste el presidente polaco, Mateusz Morawiecki.



La presidenta del Ejecutivo comunitario dijo también que la situación de la independencia judicial en Polonia "ha empeorado" y enumeró los mecanismos de los que dispone Bruselas para contestar a este desafío, aunque no precisó qué acciones emprenderán ni proporcionó un calendario para hacerlo.



Entre ellos, mencionó la posible activación del nuevo mecanismo comunitario para vincular el presupuesto con los valores del Estado de derecho comunitario, que aún no se ha puesto en marcha pese a llevar casi diez meses en vigor, o el lanzamiento de nuevos procedimientos de infracción para, en última instancia, llevar ante la justicia europea la decisión del Constitucional polaco.



"El Gobierno polaco debe explicar ahora cómo prevé proteger el dinero europeo, dada esta sentencia del Tribunal Constitucional", señaló Von der Leyen, que recordó que en los próximos siete años se invertirán miles de millones de euros de los fondos de reconstrucción pospandemia y el nuevo presupuesto multianual.



"Este es el dinero de los contribuyentes europeos. Y si nuestra unión está invirtiendo más que nunca para avanzar en nuestra recuperación colectiva, debemos proteger el presupuesto de la Unión contra violaciones del Estado de derecho", añadió.



La presidenta alemana también recordó el artículo 7 de los tratados, que lleva varios años activado contra Polonia pero estancado en su fase de diálogo y con escasas posibilidades de llegar a retirar a Varsovia su derecho a voto en el Consejo.



"Déjenme recordarles que el Tribunal Constitucional polaco que hoy ha puesto en cuestión la validez de los tratados es el mismo Tribunal que, bajo el artículo 7, consideramos que no es independiente ni legítimo. De muchas maneras, esto cierra el círculo", resumió Von der Leyen.



Asimismo, lamentó que la UE "se encuentre hoy en esta situación" y aseguró que se "puede y debe" encontrar una solución con "una Polonia fuerte en una Europa unida".

COMENTARIOS