Facebook creará 10.000 empleos en Europa para construir su "metaverso"

La red social Facebook anunció este domingo que creará 10.000 nuevos empleos cualificados en Europa en los próximos cinco años con el objetivo de dar forma a lo que ha bautizado como "metaverso", un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital.



"Esta inversión es un voto de confianza en la fuerza de la industria tecnológica europea y el potencial del talento europeo en el área de las tecnologías", dijeron en un comunicado el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, y el vicepresidente de productos centrales de la compañía, Javier Olivan.



Aunque el comunicado no especifica países, el medio especializado CNBC aseguró que la empresa centrará su búsqueda de talento en Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, los Países Bajos e Irlanda.



"Europa es enormemente importante para Facebook", afirmaron Clegg y Olivan, que destacaron el trabajo vanguardista de compañías europeas en áreas como la biotecnología o la banca digital.



"En España, hay niveles récord de inversión en empresas emergentes ('startups') que están resolviendo todo, desde la entrega de compras del supermercado a la neuroelectrónica, mientras que Suecia está de camino a convertirse en la primera sociedad sin dinero en efectivo para 2023", agregaron.



En julio, el fundador y principal ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que formaría un equipo para desarrollar el "metaverso", un término con el que describe un universo digital en el que múltiples personas pueden interactuar dentro de un entorno virtual en tres dimensiones.



Facebook ha reconocido que no puede construir solo ese espacio, por lo que ha anunciado una inversión de 50 millones de dólares para colaborar con otras empresas y académicos que le ayuden a determinar cómo se puede crear ese espacio "de forma responsable".



"Ninguna compañía única será propietaria u operará el 'metaverso'. Como internet, su principal rasgo será su apertura y su interoperabilidad. Traerla a la vida requerirá colaboración entre compañías, desarrolladores, creadores y quienes hacen las políticas", recalca la nota.



La red social calcula que muchos de los productos que compondrán el "metaverso" no estarán disponibles del todo hasta dentro de diez o quince años, y para ello necesita "ingenieros altamente especializados" que buscará sobre todo en Europa.



"Estamos deseosos de trabajar con los Gobiernos de toda la Unión Europea para encontrar a la gente y los mercados adecuados para llevar esto a cabo, dentro de una próxima campaña de reclutamiento en la región", señala el comunicado.



La compañía aseguró que le atraen las ventajas de invertir en Europa, como su "gran mercado de consumidores, sus universidades" y su talento de calidad, aunque consideró necesario que se "complete el mercado digital único para apoyar" esas cualidades, y que se priorice la "estabilidad en los flujos de datos internacionales".



En agosto, Zuckerberg aseguró en una entrevista que desde que era un estudiante pensaba en crear un sistema inmersivo en el que las personas pudieran sentirse como si estuvieran juntas, jugando y explorando.



"Así que pienso en el metaverso como la próxima generación de Internet", dijo Zuckerberg a la cadena CBS.

