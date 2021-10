Rescatan a dos ministros sudafricanos hechos rehenes por veteranos militares

Los ministros de Defensa y de la Presidencia sudafricana, Thandi Modise y Mondli Gungubele, fueron rescatados anoche por la Policía tras haber sido tomados como rehenes por veteranos militares, en una operación en la que 56 personas fueron detenidas, informaron fuentes policiales.



Junto a los dos ministros se encontraba también el viceministro de Defensa, Thabang Makwetla, y sus escoltas.



El incidente tuvo lugar a última hora del jueves en el hotel St. George de la zona de Centurion, a las afueras de la capital sudafricana, Pretoria.



La Policía recibió la primera llamada de alerta alrededor de las 19.15 hora local (17.15 GMT) y se desplazó al lugar de los hechos.



"Después de que los intentos de negociar con los tomadores de rehenes para que los liberaran fracasaran, la Policía recurrió a un abordaje táctico y rescató con éxito a los rehenes. No se dispararon balas durante el rescate", señaló la Policía sudafricana en un comunicado difundido cerca de la pasada medianoche.



En la operación hubo 56 detenidos -incluidas 7 mujeres- que permanecen bajo arresto y que, según las fuerzas de seguridad, probablemente tendrán que hacer frente a tres cargos de secuestro.



Los altos funcionarios rescatados fueron trasladados para ser sometidos a controles médicos después de que, de acuerdo al comunicado policial, "se quejaran de dolores".



Según la prensa local, los ministros se habían citado en el hotel con un grupo de veteranos militares que reclaman al Gobierno compensaciones económicas y que exigían una reunión con el presidente del país, Cyril Ramaphosa.



El encuentro terminó sin acuerdo, pero los veteranos crearon una barricada para impedir la salida de los ministros.



"Cuando íbamos a marcharnos de la reunión, procediendo hacia las puertas, ellos las cerraron. En ese momento nos dimos cuenta de que estábamos siendo retenidos como rehenes", narró el propio Gungubele en un mensaje de vídeo difundido a través de las redes sociales de la Presidencia sudafricana.



El secuestro duró unas tres horas en las que, según el ministro, sus escoltas no intervinieron porque no querían que se usara la fuerza.



Durante la jornada de hoy el Gobierno sudafricano tiene previsto dar una rueda de prensa para explicar todos los detalles del incidente.

