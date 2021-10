El FMI augura una inflación global prolongada si no se acelera la vacunación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue considerando que la inflación global será "transitoria", pero admite que puede prolongarse si no se acelera el acceso global de las vacunas, aseguró este miércoles Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo.



En rueda de prensa al inaugurar la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial (BM), Georgieva comentó la creciente preocupación por el alza generalizada de los precios en numerosos países.



Precisamente, hoy mismo se supo que la inflación interanual de Estados Unidos se situó en septiembre en el 5,4%.



"Anticipo que las presiones inflacionarias serán transitorias, pero solo si las vacunas (contra la covid-19) y la recuperación se aceleran", indicó Georgieva en la conferencia de prensa, en la que remarcó que uno de los grandes factores de esta subida de precios es el "agudo desequilibrio" entre la oferta y la demanda en la economías avanzadas.



No obstante, insistió en que las estimaciones del FMI apuntan a que la inflación "comenzará su repliegue a mediados de 2022" en las economías avanzadas hacia el rango previsto por la mayoría de los bancos centrales del 2 % anual.



Las palabras de la dirigente del FMI coinciden con la difusión de los nuevos datos de inflación en Estados Unidos, y que se ubicó en septiembre en una tasa interanual del 5,4%, la mayor en trece años.



La institución financiera internacional había rebajado este martes levemente las previsiones de crecimiento global de este año al 5,9 %, una décima menos que hace tres meses, debido a la variante delta del coronavirus y a los problemas en las cadenas de distribución en el mundo.



Dejó, por su parte, sin cambios las previsiones de crecimiento mundial para 2022 en el 4,9 %.



DEUDA EN NIVELES RÉCORD



Este miércoles el FMI también dio a conocer su informe de "Vigilancia Fiscal" en el que advirtió de que los estímulos activados por la pandemia impulsaron la deuda mundial el año pasado un 14 % hasta alcanzar un récord de 226 billones de dólares.



En conferencia de prensa, el director del Departamento Fiscal del FMI, Vítor Gaspar, destacó que además de la "gran divergencia" en el acceso a las vacunas, también existe una "gran divergencia en la financiación" con los países avanzados recibiendo condiciones más favorables y los emergentes encarando "reducidos márgenes de maniobra" fiscales.



En conjunto, Gaspar valoró los esfuerzos desplegados para amortiguar el impacto económico, pero subrayó "a medida que la deuda aumenta, los países tendrán que "calibrar las políticas fiscales en función de sus propias circunstancias, incluida la tasa de vacunación y la fuerza de la recuperación".



CRISIS SOBRE MANIPULACIÓN DE DATOS



Georgieva comentó la auditoría que reveló presiones inapropiadas del Banco Mundial para favorecer a China en un informe sobre el clima de negocios cuando la economista búlgara trabajaba allí, y que ha arrojado de nuevo sombras sobre ambos organismos.



"No hay dudas sobre la credibilidad del FMI, de nuestros datos, de nuestras investigación. Así que el problema se encuentra al otro lado de la calle", señaló Georgieva en referencia a la sede del BM, que se encuentra justo en frente del Fondo en el centro de Washington.



El FMI expresó este lunes su "confianza plena" en Georgieva tras una revisión "exhaustiva" de las acusaciones de mala praxis por haber sido parte de estas presiones cuando estaba en el banco en 2017.



Poco después de conocerse la decisión, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, afirmó en un comunicado que no había motivo para la renuncia de Georgieva, pero advirtió de que la auditoría había planteado "preocupaciones legítimas" y que el Fondo y el BM debían tomar medidas para "reforzar su integridad y credibilidad".



La crisis se desató el pasado 16 de septiembre cuando el bufete de abogados Wilmer Hale difundió una auditoría interna del BM en la que señalaba que varios altos funcionarios del organismo, entre ellos Georgieva, presionaron entonces desde dentro del organismo de manera "indebida" para mejorar la clasificación de China en su informe periódico "Doing Business".

El objetivo era mejorar su clasificación en un momento en que el BM buscaba el apoyo de Pekín para incrementar su capital.



Como consecuencia de estas acusaciones, el BM ha cancelado la divulgación del informe, una de sus publicaciones más influyentes.