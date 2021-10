El autor de ataque mortal en Noruega es un converso al islam radicalizado

El autor de un ataque en el que ayer miércoles murieron cinco personas y dos resultaron heridas en Kongsberg (suroeste de Noruega) es un converso al islam que figuró en una lista de personas que preocupaba por su radicalización, informó este jueves la Policía.



"La Policía estuvo en contacto con él anteriormente, había una preocupación relacionada con su radicalización. Pero no hemos registrado ningún aviso en 2021", dijo en rueda de prensa Ole Bredrup Sæverud, comisario del distrito suroeste.



Sæverud resaltó no obstante que la investigación se encuentra en una fase temprana y que llevará tiempo aclarar los motivos, por lo que rechazó asegurar que se trate de un atentado terrorista.



El agresor, un danés de 37 años que residía desde hacía tiempo en Kongsberg, usó más armas en el ataque y la Policía está "bastante segura" de que actuó solo.



Los muertos son cuatro mujeres y un hombre con edades comprendidas entre 50 y 70 años y cuya identidad aún no ha sido hecha pública; uno de los dos heridos es un policía que se encontraba de día libre.



La Policía noruega recibió a las 18.13 hora local (16.13 GMT) un aviso de que un hombre armado con un arco y flechas se movía por el centro de Kongsberg, y cinco minutos después varios agentes tuvieron contacto con él, pero logró escapar después de dispararles flechas.



La detención se produjo a las 18.47 hora local, y en la acción la Policía hizo disparos de advertencia.



"Por lo que sabemos hasta ahora, parece claro que el agresor mató a alguno, probablemente a todos, después de haber tenido contacto por primera vez con la Policía", dijo Sæverud, que pidió que se dejen de difundir por redes sociales vídeos y fotos del ataque.



La fiscal de instrucción, Ann Irén Svane Mathiassen, había revelado antes a medios noruegos que el individuo ha admitido los hechos y que "contactó" a los servicios de salud en varias ocasiones en el pasado.



Durante la persecución del individuo, en la que se movilizaron helicópteros y cuerpos policiales especiales, las autoridades pidieron a los residentes permanecer en casa después de constatar que una persona había sido herida de un disparo con una flecha.



La primera ministra en funciones, Erna Solberg, calificó de "horribles" los hechos, términos similares a los usados por el líder opositor, el laborista Jonas Gahr Støre, que hoy asumirá la jefatura de gobierno tras ganar las elecciones generales hace un mes.



El ayuntamiento de Kongsberg ha habilitado un centro de acogida para familiares y afectados y movilizado un equipo de crisis para afrontar la situación.

