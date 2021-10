Varsovia niega Polexit y anuncia cambios pero defiende la primacía de sus leyes

Varsovia mostró este martes su disposición a aplicar reformas en su sistema judicial tras el desafío lanzado desde el Tribunal Constitucional (TC) polaco a la UE, que aseguró no tiene intención de abandonar pese a renegar de la primacía del derecho comunitario, base de la Unión Europea.



En la primera declaración concreta del Gobierno polaco sobre los planes de actuación de Varsovia tras la polémica sentencia del TC la semana pasada que socava esa primacía, el viceministro de Justicia, Sebastian Kaleta, anunció este martes que se preparan "desde hace tiempo" cambios "muy serios" en "cientos de nuevos artículos y leyes".



Según reveló Kaleta, el Ejecutivo polaco trata así de mostrar su "buena voluntad", pero enfatizó que los cambios, que emplazó para finales de año, no estarán motivados por ningún "imperativo legal" venido de Europa.



El viceministro hizo estas declaraciones en una entrevista de televisión y poco después de la misma publicó en sus redes sociales varios mensajes en los que afirma que "la sentencia del Tribunal Constitucional encaja con las posiciones de los tribunales de otros países" y pone como ejemplos a Alemania, España y Rumanía.



La semana pasada el TC polaco dictaminó que varias partes del Tratado de Adhesión a la UE son inconstitucionales, lo que entra en conflicto con uno de los fundamentos de la Unión Europea: la primacía del derecho comunitario sobre las legislaciones nacionales.



El político, que anteriormente acusó a la Comisión Europea (CE) de cometer "actos de agresión" y de atacar ilegalmente" a Polonia por su reforma judicial, afirmó que su país "no tiene por qué pedir a las autoridades europeas que autoricen sus cambios en el sistema judicial nacional polaco".



VARSOVIA RECHAZA QUE SE LE TRATE "COMO UNA COLONIA"



"Somos un Estado soberano, no podemos permitir que nos traten como a una colonia o con un doble rasero", subrayó Kaleta "y si se le aplicaran las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE a Alemania, tendrían que cambiar su Constitución", aseguró.



Ante las afirmaciones de varios juristas y políticos de la oposición de que la situación generada podría conducir a una salida de Polonia de la UE, lo que se ha dado en denominar Polexit, el primer ministro, el ultraconservador Mateusz Morawiecki, desmintió tal posibilidad, que calificó de "mentiras provocadas por la oposición" y "noticias falsas".



Según afirmó Morawiecki desde Budapest, donde asistió a una reunión del Grupo de Visegrado con Egipto, la oposición "está tratando de insinuar que queremos abandonar la UE. Obviamente, esto no es solo una noticia falsa, es algo aún peor: es una mentira para debilitar a la UE".



El domingo se celebraran en más de cien ciudades polacas concentraciones convocadas por el líder de la oposición, Donald Tusk, "en defensa de la Polonia europea".



"Quieren salir de la UE para poder violar los derechos de los ciudadanos y los principios de la democracia con impunidad”, dijo el líder de Plataforma Cívica en Varsovia.



Para la profesora de Derecho Europeo de la Universidad de Torun (norte) Aleksandra Kustra-Rogatka, la expresión "Polexit legal" refleja bien la esencia de la sentencia del TC y, al mismo tiempo, pretende ser una advertencia sobre otras consecuencias de esa decisión, incluido el Polexit "político".



FALTA DE SINTONÍA SOBRE LA SALIDA DE POLONIA DE LA UE



La posibilidad real de una salida de Polonia de la UE, sin embargo, no estaría en sintonía con el sentir de la sociedad polaca, que, según dijo a Efe Kustra-Rogatka, "sigue siendo una de las más favorables a la UE de toda Europa".



Sin embargo, apunta la jurista, "sobre la posibilidad de "reparar la devastación del sistema polaco que viene ocurriendo desde 2015 (año en que el Gobierno inició su reforma judicial), no hay respuestas fáciles", pero "cuanto más dure la actual vulneración del Estado de derecho, más difícil y laborioso será este proceso de reparación".



Tras la sentencia del TC, muchos jueces polacos se enfrentan ahora al dilema de seguir aplicando o no las leyes europeas.



La experta en Derecho europeo se muestra "muy segura de que los jueces seguirán aplicando la legislación de la UE y las sentencias del TJUE", pero, advierte, "seguir siendo juez independiente en Polonia comienza a exigir heroísmo".

