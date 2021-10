El TGUE rechaza recurso de Junqueras contra atribución de su escaño a Solé

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado mediante auto el recurso interpuesto por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, contra el acto por el que la Eurocámara tomó nota de la elección de Jordi Solé como diputado europeo, en su sustitución, con efectos desde el 3 de enero de 2020.



Esa es la fecha a partir de la cual había sido declarado vacante el escaño de Junqueras.



La desestimación del recurso tuvo lugar el pasado 5 de octubre, pero la corte comunitaria informó hoy sobre ella.



El auto del TGUE se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un plazo de dos meses y diez días.



El auto del Tribunal General declara inadmisible el recurso de Junqueras por carecer de legitimación activa, ya que no era destinatario del acto por el que se designó a Solé como su sustituto en el Parlamento Europeo.



Según la corte, esa designación no produjo ningún efecto en su situación jurídica y no le afectaba directamente.



El 23 de julio de 2020, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, anunció que Jordi Solé sustituiría al líder de ERC como miembro de la Eurocámara, después de que el escaño del exvicepresidente de la Generalitat quedara vacante por la condena del Tribunal Supremo por el "procés".



"El Parlamento toma nota de la elección del señor Jordi Solé i Ferrando como miembro del Parlamento Europeo con efecto desde el 3 de enero de 2020 en lugar del señor Oriol Junqueras", indicó Sassoli al inicio de una sesión plenaria el 23 de julio del año pasado.



En diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en una sentencia que Junqueras debería haber sido considerado eurodiputado y gozar de inmunidad desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos celebrados en mayo de ese mismo año.



Por ello, tendría que haberse levantado la prisión provisional para permitirle ir a la sesión constitutiva de la Eurocámara, el 2 de julio de 2019.



Tras esa decisión judicial, en enero de 2020 la Eurocámara reconoció a Junqueras como miembro con efecto desde el 2 de julio de 2019.



Sin embargo, el 3 de enero la Junta Electoral Central dictaminó que no podía ser eurodiputado por estar condenado "por sentencia firme a pena privativa de libertad".



Días después, el 9 de enero, el Tribunal Supremo acordó dejar en prisión al líder de ERC al considerar que, aunque adquirió la condición de eurodiputado, su condena firme a trece años de prisión por el "procés" lo inhabilita como tal y no está protegido por la inmunidad parlamentaria.



La Eurocámara tomó nota también en enero, a raíz del acuerdo de la Junta Electoral Central y del auto del Tribunal Supremo, de la vacante del escaño de Junqueras con efectos desde el 3 de enero de 2020.

