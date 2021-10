La juventud europea reclama un futuro verde, inclusivo y federal en la UE

La lucha contra el cambio climático, asegurar el cumplimiento del Estado de Derecho y transitar hacia un proyecto europeo federal son algunas de las peticiones que los jóvenes participantes del Evento Europeo de la Juventud (EYE) reclamaron este fin de semana para transformar la propia Unión Europea en el futuro que se avista tras la pandemia.



En esta edición, en la que España mandó el segundo grupo más numeroso de jóvenes, hasta 4.000 ciudadanos se dieron cita este fin de semana de forma telemática y presencial en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo (Francia) parar trasladar las reclamaciones y deseos de las nuevas generaciones sobre cómo quieren que el club comunitario se configure para afrontar los retos del futuro.



Y aunque algunas peticiones estén alineadas con medidas que la UE actualmente está tratando de implementar (como la lucha contra el cambio climático con el Pacto Verde), todas buscan elevar los estándares, ir un paso más allá e, incluso, incorporar perspectivas muy ambiciosas y de gran calado.



Es el caso del anhelo de construir una Unión Europea federal que supondría un reinicio total de lo que hasta ahora es el proyecto europeo. El propio participante encargado de defender en el hemiciclo de la Eurocámara la proposición reconoció que no será una tarea fácil, pero sí necesaria llegar a ser una potencia mundial en materia política, económica y cultural.



En ese futuro que los jóvenes quieren dibujar, los jóvenes piden que la UE garantice también un mecanismo para asegurar el respeto del Estado del Derecho de la UE y los valores democráticos, así como eliminar la unanimidad necesaria para acometer algunas decisiones.



Si bien no hubo una mención directa a la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que rechaza la primacía del Derecho europeo, en este punto los participantes subrayaron la preeminencia de la justicia europea, sobre todo cuando se trata del Estado de Derecho.



De las cinco conclusiones que se presentaron al cierre del evento, los participantes eligieron en primer lugar una propuesta para implementar máquinas de devolución de residuos plásticos a cambio de dinero con el objetivo de facilitar el reciclaje.



SANIDAD Y DERECHOS LABORALES



El tema de la salud ocupó parte de estos días de reflexión y debate.



Para Noah Higón, quien sufre varias enfermedades raras, el tema de la salud y su futuro cobra una especial importancia en su caso, asegura a Efe esta joven quien se siente agradecida porque la vida, “aun dura”, le ha brindado la oportunidad de poder seguir ayudando a un “colectivo tan olvidado” como el de las enfermedades raras.



“Mi propuesta personal no es más que hacer visible lo evidente, pero que queda solapado siempre por todo lo demás. Que existimos, que necesitamos equipos multidisciplinares, más líneas de investigación, más formación médica en estas patologías y sobre todo poder cambiar la inclusión por la convivencia”, asevera



A Eduardo Saldaña, codirector del medio El Orden Mundial y quien fue invitado a participar en los paneles, le parece un acierto que el evento haya aunado perfiles diversos y gente de diferentes ámbitos y no confluyan solo los ideales de politólogos o partidos en concreto.



“No es tanto lo que pueda aportar yo, sino entender cómo otra gente ajena a nuestro entorno percibe la Unión”, asegura Saldaña quien en estas jornadas ha podido percibir cómo los derechos laborales de la juventud y en qué se van a destinar los planes de recuperación son una inquietud común entre los jóvenes de la UE.



En estos días, los participantes han podido compartir espacio de debate con activistas, miembros de las instituciones de la UE y políticos, como la eurodiputada popular Dolors Montserrat quien ha buscado tender un diálogo con la juventud para canalizar su prioridades en iniciativas legislativas de la Eurocámara.



“Hay un gran espíritu europeísta, ganas de continuar empujando este gran proyecto, seguir siendo este gran espacio de libertad, igualdad y oportunidades”, relató a Efe Montserrat quien afirma que muchos jóvenes le han trasladado su preocupación por la salud mental o por la diferencia de oportunidades entre las regiones y las grandes metrópolis.



El evento se ha celebrado a una semana de que se cierre la primera ronda de los cuatro paneles ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de la UE, adonde irán a parar las conclusiones consensuadas en este fin de semana para que las instituciones europeas junto a la ciudadanía inicien la transformación del proyecto de la Unión.

