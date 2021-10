EE.UU. y los talibanes se reunirán por primera vez desde la salida de Kabul

El Gobierno de Estados Unidos y los talibanes mantendrán este fin de semana sus primeras reuniones presenciales desde la retirada estadounidense de Afganistán a finales de agosto, según informó a Efe un portavoz del Departamento de Estado.



Las reuniones tendrán lugar en Doha el sábado y el domingo y en ellas participarán "altos representantes" de los talibanes. Washington no reveló quien representará al Gobierno de Joe Biden en los encuentros.



El portavoz anunció que la "prioridad" de Estados Unidos en las reuniones será la salida de los pocos estadounidenses y otros extranjeros que siguen en Afganistán, así como la de los afganos con los que Washington tiene "un compromiso".



Otra prioridad será que "los talibanes cumplan su compromiso de no permitir terroristas en suelo afgano para amenazar la seguridad de Estados Unidos o de sus aliados".



"Presionaremos a los talibanes para que respeten los derechos de todos los afganos, incluidas las mujeres y las niñas, y para que formen un Gobierno inclusivo con un amplio apoyo", dijo el portavoz de la cartera de Exteriores.



Estados Unidos ha mantenido contactos con los talibanes desde que se retiraron de Afganistán, y aunque esta será la primera reunión presencial, Washington sostuvo que "no se trata de otorgar reconocimiento o de conferir legitimidad".



"Esta reunión -aseguró- es una continuación de los contactos pragmáticos con los talibanes en asuntos de vital interés nacional para Estados Unidos".

